Україна
Эйлин Гу стала одной из главных красавиц Олимпиады — кто она такая

Эйлин Гу стала одной из главных красавиц Олимпиады — кто она такая

Ua ru
Дата публикации 16 февраля 2026 13:01
Эйлин Гу из Китая стала лицом Олимпиады — что известно о спортсменке
Эйлин Гу в Италии. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Одна из самых высокооплачиваемых спортсменок мира Эйлин Гу снова оказалась в центре внимания Олимпиады-2026. Китайская фристайлистка с американскими корнями считается одной из главных красавиц Игр в Милане.

Эйлин Гу уже пополнила коллекцию серебряной медалью в слоупстайле, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

На склонах Италии китайская спортсменка выглядит так же уверенно, как и четыре года назад в Пекине, где стала двукратной олимпийской чемпионкой. В слоупстайле Эйлин Гу лидировала после первой попытки и долго держалась в статусе фаворита. В финале ее обошла швейцарка Матильда Гремо, но результат 86,58 балла принес Эйлин очередной олимпийский подиум. Для 22 летней спортсменки это уже четвертая медаль Игр в карьере. 

Эйлин Гу
Эйлин Гу во время выступления. Фото: Reuters/Marko Djurica

Впереди у Эйлин Гу новая битва за "золото"

Главный вызов для 22-летней спортсменки еще впереди. Она готовится к старту в биг эйре, дисциплине, в которой уже выигрывала олимпийское "золото". Именно там от нее ждут максимума, ведь этот элемент программы считается ее сильнейшей стороной. 

Эйлин Гу
Эйлин Гу (слева) получает указания от тренера. Фото: Reuters/Dylan Martinez

Эйлин давно вышла за пределы спорта и стала одной из самых узнаваемых фигур Олимпиады. По версии Forbes, за прошлый год она заработала около 23 миллионов долларов благодаря контрактам с мировыми брендами, что делает ее одной из самых высокооплачиваемых спортсменок Игр. Однако в Милане ее оценивают не за рекламные кампании, а за трюки в воздухе. 

Эйлин Гу
Эйлин Гу в обычной жизни. Фото: instagram.com/eileengu/

Теперь все внимание к биг эйру и хафпайпу, где Гу намерена подтвердить статус фаворита. В Милане она вновь балансирует между образом и результатом, но главное для нее остается прежним — чистый прокат и борьба за "золото". 

Китай спорт Олимпийские игры-2026 Эйлин Гу слоупстайл
Ярослав Белый - Редактор
Автор:
Ярослав Белый
