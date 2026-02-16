Эйлин Гу из Китая стала лицом Олимпиады — что известно о спортсменке

Эйлин Гу в Италии. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Одна из самых высокооплачиваемых спортсменок мира Эйлин Гу снова оказалась в центре внимания Олимпиады-2026. Китайская фристайлистка с американскими корнями считается одной из главных красавиц Игр в Милане.

Эйлин Гу уже пополнила коллекцию серебряной медалью в слоупстайле, сообщает портал Новини.LIVE.

На склонах Италии китайская спортсменка выглядит так же уверенно, как и четыре года назад в Пекине, где стала двукратной олимпийской чемпионкой. В слоупстайле Эйлин Гу лидировала после первой попытки и долго держалась в статусе фаворита. В финале ее обошла швейцарка Матильда Гремо, но результат 86,58 балла принес Эйлин очередной олимпийский подиум. Для 22 летней спортсменки это уже четвертая медаль Игр в карьере.

Эйлин Гу во время выступления. Фото: Reuters/Marko Djurica

Впереди у Эйлин Гу новая битва за "золото"

Главный вызов для 22-летней спортсменки еще впереди. Она готовится к старту в биг эйре, дисциплине, в которой уже выигрывала олимпийское "золото". Именно там от нее ждут максимума, ведь этот элемент программы считается ее сильнейшей стороной.

Эйлин Гу (слева) получает указания от тренера. Фото: Reuters/Dylan Martinez

Эйлин давно вышла за пределы спорта и стала одной из самых узнаваемых фигур Олимпиады. По версии Forbes, за прошлый год она заработала около 23 миллионов долларов благодаря контрактам с мировыми брендами, что делает ее одной из самых высокооплачиваемых спортсменок Игр. Однако в Милане ее оценивают не за рекламные кампании, а за трюки в воздухе.

Эйлин Гу в обычной жизни. Фото: instagram.com/eileengu/

Теперь все внимание к биг эйру и хафпайпу, где Гу намерена подтвердить статус фаворита. В Милане она вновь балансирует между образом и результатом, но главное для нее остается прежним — чистый прокат и борьба за "золото".

