Ейлін Гу стала однією з головних красунь Олімпіади — хто вона така

Дата публікації: 16 лютого 2026 13:01
Ейлін Гу з Китаю стала обличчям Олімпіади — що відомо про спортсменку
Ейлін Гу в Італії. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Одна з найбільш високооплачуваних спортсменок світу Ейлін Гу знову опинилася в центрі уваги Олімпіади-2026. Китайська фристайлістка з американським корінням вважається однією з головних красунь Ігор у Мілані.

Ейлін Гу вже поповнила колекцію срібною медаллю в слоупстайлі, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

На схилах Італії китайська спортсменка має такий самий упевнений вигляд, як і чотири роки тому в Пекіні, де стала дворазовою олімпійською чемпіонкою. У слоупстайлі Ейлін Гу лідирувала після першої спроби та довго трималася в статусі фаворита. У фіналі її обійшла швейцарка Матільда Гремо, але результат 86,58 бала приніс Ейлін черговий олімпійський подіум. Для 22 річної спортсменки це вже четверта медаль Ігор у кар'єрі.

Эйлин Гу
Ейлін Гу під час виступу. Фото: Reuters/Marko Djurica

Попереду в Ейлін Гу нова битва за "золото"

Головний виклик для 22-річної спортсменки ще попереду. Вона готується до старту в біг ейрі, дисципліні, в якій уже вигравала олімпійське "золото". Саме там від неї чекають максимуму, адже цей елемент програми вважається її найсильнішою стороною.

Эйлин Гу
Ейлін Гу (ліворуч) отримує вказівки від тренера. Фото: Reuters/Dylan Martinez

Ейлін давно вийшла за межі спорту і стала однією з найбільш упізнаваних фігур Олімпіади. За версією Forbes, за минулий рік вона заробила близько 23 мільйонів доларів завдяки контрактам зі світовими брендами, що робить її однією з найбільш високооплачуваних спортсменок Ігор. Однак у Мілані її оцінюють не за рекламні кампанії, а за трюки в повітрі.

Эйлин Гу
Ейлін Гу у звичайному житті. Фото: instagram.com/eileengu/

Тепер вся увага до біг ейру і хафпайпу, де Гу має намір підтвердити статус фаворита. У Мілані вона знову балансує між образом та результатом, але головне для неї залишається незмінним — чистий прокат та боротьба за "золото".

