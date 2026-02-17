Видео
Главная Олимпиада Драма в фигурном катании на Олимпиаде — историческое золото Японии

Драма в фигурном катании на Олимпиаде — историческое золото Японии

Дата публикации 17 февраля 2026 10:57
Япония впервые взяла золото в парном катании на Олимпийских Играх
Рюичи Кихари (слева) и Рику Миура радуются победе. Фото: Reuters/Claudia Greco

В парном турнире по фигурному катанию развернулась настоящая спортивная драма, которая изменила расклад за один вечер. Японская пара Рику Миура и Рюичи Кихари начинала произвольную программу только с пятой позиции. 

Эта пара выглядела претендентом на борьбу за подиум, но не на "золото", сообщает портал Новини.LIVE.

После короткой программы японцев отделяли от лидеров ощутимые баллы, а ошибка в одном из элементов заставила многих списать пару из числа фаворитов. Но в произвольной все сложилось иначе. Прокат получился цельным, эмоциональным и технически чистым, без нервных пауз и спасений на последних секундах. 

Рюичи Кихари и Рику Миура
Элемент программы японской пары. Фото: Reuters/Claudia Greco

Миура и Кихари переписали историю

Кульминация вечера наступила вместе с оценками. Судьи выставили баллы, которые позволили Миуре и Кихари подняться сразу на четыре позиции. Камбек оказался полным: с пятого места к вершине олимпийского пьедестала. 

Рюичи Кихари и Рику Миура
Рюичи Кихари и Рику Миура. Фото: Reuters/Claudia Greco

Итоговый пьедестал в парном катании

  1. Рику Миура и Рюичи Кихари (Япония) — историческое первое олимпийское "золото" Японии в парном катании (231,24 балла)
  2. Анастасия Метелкина и Лука Берулава (Грузия) — первая в истории зимних Игр медаль для Грузии в фигурном катании (221,75)
  3. Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин (Германия) — "бронза" с итогом 219,09 балла. 

Это "золото" стало историческим для Японии в парном катании. Страна, традиционно сильная в одиночных дисциплинах, наконец получила главный титул и в дуэтах.

спорт Япония Фигурное катание олимпиада Олимпийские игры-2026
Ярослав Белый - Редактор
Автор:
Ярослав Белый
