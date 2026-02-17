Япония впервые взяла золото в парном катании на Олимпийских Играх

Драма в фигурном катании на Олимпиаде — историческое золото Японии
В парном турнире по фигурному катанию развернулась настоящая спортивная драма, которая изменила расклад за один вечер. Японская пара Рику Миура и Рюичи Кихари начинала произвольную программу только с пятой позиции.
Эта пара выглядела претендентом на борьбу за подиум, но не на "золото", сообщает портал Новини.LIVE.
После короткой программы японцев отделяли от лидеров ощутимые баллы, а ошибка в одном из элементов заставила многих списать пару из числа фаворитов. Но в произвольной все сложилось иначе. Прокат получился цельным, эмоциональным и технически чистым, без нервных пауз и спасений на последних секундах.
Миура и Кихари переписали историю
Кульминация вечера наступила вместе с оценками. Судьи выставили баллы, которые позволили Миуре и Кихари подняться сразу на четыре позиции. Камбек оказался полным: с пятого места к вершине олимпийского пьедестала.
Итоговый пьедестал в парном катании
- Рику Миура и Рюичи Кихари (Япония) — историческое первое олимпийское "золото" Японии в парном катании (231,24 балла)
- Анастасия Метелкина и Лука Берулава (Грузия) — первая в истории зимних Игр медаль для Грузии в фигурном катании (221,75)
- Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин (Германия) — "бронза" с итогом 219,09 балла.
Это "золото" стало историческим для Японии в парном катании. Страна, традиционно сильная в одиночных дисциплинах, наконец получила главный титул и в дуэтах.
Напомним, известный гроссмейстер Гарри Каспаров неожиданно встретился с дисквалифицированным украинским спортсменом Владиславом Гераскевичем.
Украинские спортсмены готовятся к решающим выступлениям на Зимних Олимпийских Играх — есть ли шансы на медали.
Читайте Новини.LIVE!