Япония впервые взяла золото в парном катании на Олимпийских Играх

Рюичи Кихари (слева) и Рику Миура радуются победе. Фото: Reuters/Claudia Greco

В парном турнире по фигурному катанию развернулась настоящая спортивная драма, которая изменила расклад за один вечер. Японская пара Рику Миура и Рюичи Кихари начинала произвольную программу только с пятой позиции.

Эта пара выглядела претендентом на борьбу за подиум, но не на "золото", сообщает портал Новини.LIVE.

После короткой программы японцев отделяли от лидеров ощутимые баллы, а ошибка в одном из элементов заставила многих списать пару из числа фаворитов. Но в произвольной все сложилось иначе. Прокат получился цельным, эмоциональным и технически чистым, без нервных пауз и спасений на последних секундах.

Элемент программы японской пары. Фото: Reuters/Claudia Greco

Миура и Кихари переписали историю

Кульминация вечера наступила вместе с оценками. Судьи выставили баллы, которые позволили Миуре и Кихари подняться сразу на четыре позиции. Камбек оказался полным: с пятого места к вершине олимпийского пьедестала.

Рюичи Кихари и Рику Миура. Фото: Reuters/Claudia Greco

Итоговый пьедестал в парном катании

Рику Миура и Рюичи Кихари (Япония) — историческое первое олимпийское "золото" Японии в парном катании (231,24 балла) Анастасия Метелкина и Лука Берулава (Грузия) — первая в истории зимних Игр медаль для Грузии в фигурном катании (221,75) Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин (Германия) — "бронза" с итогом 219,09 балла.

Это "золото" стало историческим для Японии в парном катании. Страна, традиционно сильная в одиночных дисциплинах, наконец получила главный титул и в дуэтах.

