Украина на Олимпиаде-2026: расписание стартов 17 февраля

Дмитрий Пидручный. Фото: Reuters

На Олимпийских играх в Милане и Кортине 17 февраля пройдет 11-й соревновательный день. Украинцы будут бороться за медали в трех видах спорта.

Всего в 11-й день выступят 14 представителей олимпийской сборной Украины, сообщил портал Новини.LIVE.

Дмитрий Мазурчук представит Украину в лыжном двоеборье. Фото: Reuters

Чего ждать от украинцев в 11-й день Олимпиады

Олимпийский соревновательный день для украинцев начнется в 11:00 в лыжном двоеборье (Гундерсен, большой трамплин + 10 км), где заявлены Дмитрий Мазурчук и Александр Шумбарец. Их ждет зачетный раунд прыжков, по итогам которого определятся стартовые позиции перед лыжной гонкой.

В 11:45 стартует квалификация в лыжной акробатике среди женщин. Украину представят Диана Яблонская, Оксана Яцюк, Ангелина Брыкина и Нелли Попович. В 14:30 в мужской квалификации выступят Ян Гаврюк, Александр Окипнюк, Максим Кузнецов и Дмитрий Котовский. Отметим, что Украина славится лыжной акробатикой и поэтому можно ожидать сюрпризы для команды.

Главным событием дня для сборной станет мужская эстафета по биатлону 4х7,5 км, которая начнется в 15:30. В состав украинской четверки вошли Дмитрий Пидручный, Богдан Борковский, Виталий Мандзин и Тарас Лесюк. Команда попытается побороться за высокие позиции на фоне нестабильных выступлений в предыдущих гонках.

