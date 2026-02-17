Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Олимпиада Расписание выступлений украинцев на 17 февраля — спасут ли Украину акробаты

Расписание выступлений украинцев на 17 февраля — спасут ли Украину акробаты

Ua ru
Дата публикации 17 февраля 2026 10:31
Украина на Олимпиаде-2026: расписание стартов 17 февраля
Дмитрий Пидручный. Фото: Reuters

На Олимпийских играх в Милане и Кортине 17 февраля пройдет 11-й соревновательный день. Украинцы будут бороться за медали в трех видах спорта.

Всего в 11-й день выступят 14 представителей олимпийской сборной Украины, сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:
Дмитрий Мазурчук
Дмитрий Мазурчук представит Украину в лыжном двоеборье. Фото: Reuters

Чего ждать от украинцев в 11-й день Олимпиады

Олимпийский соревновательный день для украинцев начнется в 11:00 в лыжном двоеборье (Гундерсен, большой трамплин + 10 км), где заявлены Дмитрий Мазурчук и Александр Шумбарец. Их ждет зачетный раунд прыжков, по итогам которого определятся стартовые позиции перед лыжной гонкой.

В 11:45 стартует квалификация в лыжной акробатике среди женщин. Украину представят Диана Яблонская, Оксана Яцюк, Ангелина Брыкина и Нелли Попович. В 14:30 в мужской квалификации выступят Ян Гаврюк, Александр Окипнюк, Максим Кузнецов и Дмитрий Котовский. Отметим, что Украина славится лыжной акробатикой и поэтому можно ожидать сюрпризы для команды.

Главным событием дня для сборной станет мужская эстафета по биатлону 4х7,5 км, которая начнется в 15:30. В состав украинской четверки вошли Дмитрий Пидручный, Богдан Борковский, Виталий Мандзин и Тарас Лесюк. Команда попытается побороться за высокие позиции на фоне нестабильных выступлений в предыдущих гонках.

Ранее российские фигуристы заполонили олимпийский турнир по фигурному катанию — что известно.

Сборная Украины по биатлону олимпиада зимние виды спорта Олимпийские игры-2026 лыжная акробатика
Давид Арустамян - Редактор
Автор:
Давид Арустамян
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации