Україна на Олімпіаді-2026: розклад стартів 17 лютого

Дмитро Підручний. Фото: Reuters

На Олімпійських іграх в Мілані та Кортіні 17 лютого пройде 11-й змагальний день. Українці боротимуться за медалі в трьох видах спорту.

Загалом в 11-й день виступлять 14 представників олімпійської збірної України, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Дмитрий Мазурчук представить Україну в лижному двоборстві. Фото: Reuters

Чого чекати від українців у 11-й день Олімпіади

Олімпійський змагальний день для українців почнеться о 11:00 у лижному двоборстві (Гундерсен, великий трамплін + 10 км), де заявлені Дмитро Мазурчук та Олександр Шумбарець. Їх чекає заліковий раунд стрибків, за підсумками якого визначаться стартові позиції перед лижною гонкою.

О 11:45 стартує кваліфікація у лижній акробатиці серед жінок. Україну представлять Діана Яблонська, Оксана Яцюк, Ангеліна Брикіна та Неллі Попович. О 14:30 у чоловічій кваліфікації виступлять Ян Гаврюк, Олександр Окіпнюк, Максим Кузнєцов і Дмитро Котовський. Зазначимо, що Україна славиться лижною акробатикою і тому можна очікувати сюрпризи для команди.

Головною подією дня для збірної стане чоловіча естафета з біатлону 4х7,5 км, яка розпочнеться о 15:30. До складу української четвірки увійшли Дмитро Підручний, Богдан Борковський, Віталій Мандзин і Тарас Лесюк. Команда спробує поборотися за високі позиції на тлі нестабільних виступів у попередніх гонках.

Нагадаємо, Жозе Моурінью не вірить в майбутнє Георгія Судакова в основному складі "Бенфіки".

Раніше російські фігуристи заполонили олімпійський турнір з фігурного катання — що відомо.