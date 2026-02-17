Відео
Головна Олімпіада Чому Ютта Лердам стала найбільш обговорюваною спортсменкою Олімпіади-2026

Чому Ютта Лердам стала найбільш обговорюваною спортсменкою Олімпіади-2026

Ua ru
Дата публікації: 17 лютого 2026 11:28
Ютта Лердам — золото Олімпіади, стосунки з Джейком Полом та величезні доходи
Ютта Лердам на Олімпійських іграх. Фото: Reuters/Guglielmo Mangiapane

Ім'я олімпійської чемпіонки Ютти Лердам давно вийшло за межі ковзанярського кола. Нідерландська спортсменка спеціалізується на спринтерських дистанціях і вже кілька років входить до числа найсильніших у світі на 500 та 1000 метрів.

Її кар'єра розвивалася стрімко: титули на чемпіонатах світу та Європи зробили Ютту одним із головних облич сучасного спорту Нідерландів, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

До Олімпіади-2026 Ютта Лердам підійшла в статусі фаворита. Протягом останніх сезонів вона стабільно показувала високі результати на етапах Кубка світу, а її технічна робота на дистанції 1000 метрів вважалася однією з найбільш вивірених у турі. Великі турніри лише зміцнювали репутацію спортсменки, здатної витримувати тиск.

Ютта Лердам
Ютта Лердам у звичайному житті. Фото: instagram.com/juttaleerdam/

Історичний успіх Лердам

На Іграх-2026 року Ютта завоювала золото на дистанції 1000 метрів, встановивши олімпійський рекорд, а також додала до скарбнички "срібло" на 500 метрах. Ці результати остаточно закріпили її серед головних зірок зимового спорту. Після Олімпіади її комерційна цінність помітно зросла: великі контракти з брендами екіпірування та спортивного харчування посилили її позиції не тільки як спортсменки, а й як медійної фігури.

Ютта Лердам
Ютта Лердам на доріжці. Фото: Reuters/Piroschka Van De Wouw

Фінансова складова кар'єри Лердам стала предметом обговорень у європейських ЗМІ. Призові виплати, рекламні угоди та персональні партнерства дозволили їй вийти на рівень доходів, який можна порівняти з топ-атлетами зимових дисциплін. Різні джерела оцінюють чисті статки Лердам приблизно у 2-5 млн доларів завдяки спортивним досягненням, спонсорським контрактам та комерційній активності.

"Золоті" чемпіони Нідерландів отримують державні призові (приблизно $35 000 за медаль), але це базовий бонус. Лердам може заробляти приблизно 498 000 — 682 400 доларів на рік тільки на спонсорських контрактах та рекламі (Red Bull, Craft, Panasonic, Gillette, Nivea та інші).Деякі маркетингові оцінки повідомляють, що Ютта отримує по 1 млн доларів від великих брендів, особливо після вірусних моментів, таких як її фото з олімпійського п'єдесталу, використане Nike.

Джейк Пол та Ютта Лердам

Окрему увагу до Лердам привернули її стосунки з американським боксером і блогером Джейком Полом. Пара публічно заявила про заручини 2025 року і регулярно з'являється разом на великих спортивних подіях. Їхній союз об'єднав аудиторії різних континентів: від шанувальників ковзанярського спорту до фанатів боксу та цифрових платформ.

Джейк Пол
Джейк Пол із трибуни підтримує Ютту Лердам. Фото: Reuters/Marton Monus

Історія Ютти Лердам сьогодні — це поєднання спортивної дисципліни, комерційного успіху та гучного особистого життя. Вона залишається зосередженою на стартах, але при цьому впевнено почувається в центрі уваги й отримує задоволення від власної популярності. При цьому спортсменці лише 27 років, і Ігри в Італії — не остання Олімпіада в її кар'єрі.

Нагадаємо, одразу кілька українських спортсменів візьмуть участь у вирішальних турнірах на Олімпійських Іграх-2026.

Дискваліфікований український скелетоніст Владислав Гераскевич зустрівся з Гаррі Каспаровим — що вони обговорили.

спорт Ютта Лердам Олімпійські ігри-2026 Ковзанярський спорт Олімпійська збірна Нідерландів
Ярослав Білий - Редактор
Автор:
Ярослав Білий
