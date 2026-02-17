Видео
Почему Ютта Лердам стала самой обсуждаемой спортсменкой Олимпиады-2026

Почему Ютта Лердам стала самой обсуждаемой спортсменкой Олимпиады-2026

Ua ru
Дата публикации 17 февраля 2026 11:28
Ютта Лердам — золото Олимпиады, отношения с Джейком Полом и огромные доходы
Ютта Лердам на Олимпийских играх. Фото: Reuters/Guglielmo Mangiapane

Имя олимпийской чемпионки Ютты Лердам давно вышло за пределы конькобежного круга. Нидерландская спортсменка специализируется на спринтерских дистанциях и уже несколько лет входит в число сильнейших в мире на 500 и 1000 метров.

Ее карьера развивалась стремительно: титулы на чемпионатах мира и Европы сделали Ютту одним из главных лиц современного спорта Нидерландов, сообщает портал Новини.LIVE

Читайте также:

К Олимпиаде-2026 Ютта Лердам подошла в статусе фаворита. В течение последних сезонов она стабильно показывала высокие результаты на этапах Кубка мира, а ее техническая работа на дистанции 1000 метров считалась одной из самых выверенных в туре. Крупные турниры лишь укрепляли репутацию спортсменки, способной выдерживать давление. 

Ютта Лердам
Ютта Лердам в обычной жизни. Фото: instagram.com/juttaleerdam/

Исторический успех Лердам 

На Играх-2026 года Ютта завоевала золото на дистанции 1000 метров, установив олимпийский рекорд, а также добавила в копилку "серебро" на 500 метрах. Эти результаты окончательно закрепили ее в числе главных звезд зимнего спорта. После Олимпиады ее коммерческая ценность заметно выросла: крупные контракты с брендами экипировки и спортивного питания усилили ее позиции не только как спортсменки, но и как медийной фигуры. 

Ютта Лердам
Ютта Лердам на дорожке. Фото: Reuters/Piroschka Van De Wouw

Финансовая составляющая карьеры Лердам стала предметом обсуждений в европейских СМИ. Призовые выплаты, рекламные соглашения и персональные партнерства позволили ей выйти на уровень доходов, сопоставимый с топ-атлетами зимних дисциплин. Разные источники оценивают чистое состояние Лердам примерно в 2-5 млн долларов благодаря спортивным достижениям, спонсорским контрактам и коммерческой активности. 

"Золотые" чемпионы Нидерландов получают государственные призовые (примерно $35 000 за медаль), но это базовый бонус. Лердам может зарабатывать примерно 498 000 — 682 400 долларов в год только на спонсорских контрактах и рекламе (Red Bull, Craft, Panasonic, Gillette, Nivea и другие). Некоторые маркетинговые оценки сообщают, что Ютта получает по 1 млн долларов от крупных брендов, особенно после вирусных моментов, таких как ее фото с олимпийского пьедестала, использованное Nike.  

Джейк Пол и Ютта Лердам

Отдельное внимание к Лердам привлекли ее отношения с американским боксером и блогером Джейком Полом. Пара публично заявила о помолвке в 2025 году и регулярно появляется вместе на крупных спортивных событиях. Их союз объединил аудитории разных континентов: от поклонников конькобежного спорта до фанатов бокса и цифровых платформ. 

Джейк Пол
Джейк Пол с трибуны поддерживает Ютту Лердам. Фото: Reuters/Marton Monus

История Ютты Лердам сегодня — это сочетание спортивной дисциплины, коммерческого успеха и громкой личной жизни. Она остается сосредоточенной на стартах, но при этом уверенно чувствует себя в центре внимания и получает удовольствие от собственной популярности. При этом спортсменке всего 27 лет, и Игры в Италии — не последняя Олимпиада в ее карьере.  

Напомним, сразу несколько украинских спортсменов примут участие в решающих турнирах на Олимпийских Играх-2026. 

Дисквалифицированный украинский скелетонист Владислав Гераскевич встретился с Гарри Каспаровым — что они обсудили.  

Ярослав Белый - Редактор
Автор:
Ярослав Белый
