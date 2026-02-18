Видео
Україна
Видео

Как украинцы выступили в 11-й день Олимпийских игр-2026

Как украинцы выступили в 11-й день Олимпийских игр-2026

Ua ru
Дата публикации 18 февраля 2026 01:44
Украина без медалей в 11-й день ОИ-2026 — как высупили
Тарас Лесюк во время эстафеты. Фото: Reuters

В Милане и Кортине-д’Ампеццо состоялся 11-й соревновательный день Олимпийских игр-2026. В программе были заявлены шесть украинских спортсменов в двух дисциплинах.

Представители олимпийской сборной из-за непогоды не стартовали в лыжной акробатике, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:
Дмитрий Мазурчук прыгнул с трамплина
Дмитрий Мазурчук. Фото: Reuters

Как выступили украинские спортсмены

Во вторник, 17 февраля из-за сильного снегопада организаторы перенесли квалификацию по лыжной акробатике. Женские соревнования состоятся 18 февраля, мужские — 19-го. Восемь украинских фристайлистов были вынуждены ждать нового времени старта.

В лыжном двоеборье Дмитрий Мазурчук занял 30-е место, Александр Шумбарец — 31-е. Оба спортсмена еще выступят в командном турнире.

В мужской биатлонной эстафете Украина финишировала 16-й. Перед заключительным этапом команда шла шестой, однако потеряла десять позиций. Этот результат стал худшим для Украины в олимпийских эстафетах с 1998 года.

По итогам дня украинская сборная осталась без медалей, а часть стартов перенесена из-за сложных погодных условий.

Биатлон Дмитрий Пидручный Сборная Украины по биатлону Виталий Мандзын Тарас Лесюк
Давид Арустамян - Редактор
Автор:
Давид Арустамян
