Украина без медалей в 11-й день ОИ-2026 — как высупили

Тарас Лесюк во время эстафеты. Фото: Reuters

В Милане и Кортине-д’Ампеццо состоялся 11-й соревновательный день Олимпийских игр-2026. В программе были заявлены шесть украинских спортсменов в двух дисциплинах.

Представители олимпийской сборной из-за непогоды не стартовали в лыжной акробатике, сообщает портал Новини.LIVE.

Дмитрий Мазурчук. Фото: Reuters

Как выступили украинские спортсмены

Во вторник, 17 февраля из-за сильного снегопада организаторы перенесли квалификацию по лыжной акробатике. Женские соревнования состоятся 18 февраля, мужские — 19-го. Восемь украинских фристайлистов были вынуждены ждать нового времени старта.

В лыжном двоеборье Дмитрий Мазурчук занял 30-е место, Александр Шумбарец — 31-е. Оба спортсмена еще выступят в командном турнире. В мужской биатлонной эстафете Украина финишировала 16-й. Перед заключительным этапом команда шла шестой, однако потеряла десять позиций. Этот результат стал худшим для Украины в олимпийских эстафетах с 1998 года. По итогам дня украинская сборная осталась без медалей, а часть стартов перенесена из-за сложных погодных условий.

