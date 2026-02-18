Атле Лі Макграт засумував і пішов без лиж у ліс під час перегонів на Олімпіаді

Атле Лі Макграт на Олімпійських іграх в Італії. Фото: Reuters/Christian Hartmann

Чоловічий слалом на Олімпіаді-2026 запам'ятався не лише результатами, а й резонансним моментом, який миттєво опинився у центрі уваги спортивних медіа. Норвежець Атле Лі Макграт, який вважався одним із фаворитів та претендентів на медаль, у другій спробі припустився помилки на трасі та достроково завершив виступ, втративши шанс поборотися за п'єдестал.

Одразу після сходу спортсмен відкинув палиці, зняв лижі та переліз через огорожу траси, повідомляє портал Новини.LIVE.

Атле Лі Макграт попрямував у бік лісу поруч зі схилом та провів там декілька хвилин, лежачи в снігу. Організатори та фотографи незабаром знайшли його, після чого норвезький спортсмен повернувся до зони фінішу.

Атле Лі Макграт іде в ліс. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Причина вчинку Макграта

Пізніше лижник пояснив, що причиною такої різкої реакції стали накопичені емоції. У день відкриття Олімпіади у нього помер дідусь, і Макграт виступав у слаломі з траурною пов'язкою. За словами спортсмена, психологічний тиск та особиста втрата збіглися в одному моменті.

Атле Лі Макграт під час спуску. Фото: Reuters/Christian Hartmann

У підсумку "золото" в слаломі завоював представник Швейцарії, "срібло" дісталося Австрії, а "бронза" виявилася на рахунку ще одного норвежця. Однак головним обговорюваним епізодом перегонів став саме вчинок Макграта, який показав, наскільки тендітною може бути грань між боротьбою за медаль і особистою драмою.

