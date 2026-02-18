Відео
Головна Олімпіада Норвезький гонщик кинув лижі та пішов у ліс під час слалому

Норвезький гонщик кинув лижі та пішов у ліс під час слалому

Ua ru
Дата публікації: 18 лютого 2026 07:43
Атле Лі Макграт засумував і пішов без лиж у ліс під час перегонів на Олімпіаді
Атле Лі Макграт на Олімпійських іграх в Італії. Фото: Reuters/Christian Hartmann

Чоловічий слалом на Олімпіаді-2026 запам'ятався не лише результатами, а й резонансним моментом, який миттєво опинився у центрі уваги спортивних медіа. Норвежець Атле Лі Макграт, який вважався одним із фаворитів та претендентів на медаль, у другій спробі припустився помилки на трасі та достроково завершив виступ, втративши шанс поборотися за п'єдестал.

Одразу після сходу спортсмен відкинув палиці, зняв лижі та переліз через огорожу траси, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Атле Лі Макграт попрямував у бік лісу поруч зі схилом та провів там декілька хвилин, лежачи в снігу. Організатори та фотографи незабаром знайшли його, після чого норвезький спортсмен повернувся до зони фінішу.

Атле Ли Макграт
Атле Лі Макграт іде в ліс. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Причина вчинку Макграта

Пізніше лижник пояснив, що причиною такої різкої реакції стали накопичені емоції. У день відкриття Олімпіади у нього помер дідусь, і Макграт виступав у слаломі з траурною пов'язкою. За словами спортсмена, психологічний тиск та особиста втрата збіглися в одному моменті.

Атле Ли Макграт
Атле Лі Макграт під час спуску. Фото: Reuters/Christian Hartmann

У підсумку "золото" в слаломі завоював представник Швейцарії, "срібло" дісталося Австрії, а "бронза" виявилася на рахунку ще одного норвежця. Однак головним обговорюваним епізодом перегонів став саме вчинок Макграта, який показав, наскільки тендітною може бути грань між боротьбою за медаль і особистою драмою.

Нагадаємо, парне фігурне катання подарувало один із головних сюрпризів на Олімпіаді-2026. Золоту медаль завоювали не фаворити, а спортсмени, які на це не розраховували.

Збірна Нідерландів традиційно сильна в ковзанярському спорті. Ютта Лердам, дівчина Джейка Пола, прикрасила своєю присутністю Олімпіаду-2026.

Ваша пробна версія Premium закінчиласяВаша пробна версія Premium закінчилася

спорт Лижний спорт Олімпійські ігри-2026 Олімпійська збірна Норвегії Гігантський слалом
Ярослав Білий - Редактор
Автор:
Ярослав Білий
