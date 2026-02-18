Атле Ли Макграт загрустил и ушел без лыж в лес во время гонки на Олимпиаде

Атле Ли Макграт на Олимпийских играх в Италии. Фото: Reuters/Christian Hartmann

Мужской слалом на Олимпиаде-2026 завершился эпизодом, который быстро разошелся по всем спортивным лентам. Норвежец Атле Ли Макграт, шедший среди претендентов на медаль, во второй попытке допустил ошибку и сошел с дистанции, потеряв шанс на подиум.

Сразу после схода спортсмен отбросил палки, снял лыжи и перелез через ограждение трассы, сообщает портал Новини.LIVE.

Атле Ли Макграт направился в сторону леса рядом со склоном и провел там несколько минут, лежа в снегу. Организаторы и фотографы вскоре нашли его, после чего норвежский спортсмен вернулся к зоне финиша.

Атле Ли Макграт уходит в лес. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Причина ухода Макграта

Позже лыжник объяснил, что причиной столь резкой реакции стали накопившиеся эмоции. В день открытия Олимпиады у него скончался дедушка, и Макграт выступал в слаломе с траурной повязкой. По словам спортсмена, психологическое давление и личная потеря совпали в одном моменте.

Атле Ли Макграт во время спуска. Фото: Reuters/Christian Hartmann

В итоге "золото" в слаломе завоевал представитель Швейцарии, "серебро" досталось Австрии, а "бронза" оказалась на счету еще одного норвежца. Однако главным обсуждаемым эпизодом гонки стал именно поступок Макграта, который показал, насколько хрупкой может быть грань между борьбой за медаль и личной драмой.

