Україна
Собака стала главным героем лыжной гонки на Олимпиаде-2026

Собака стала главным героем лыжной гонки на Олимпиаде-2026

Ua ru
Дата публикации 18 февраля 2026 12:39
Собака выбежала на трассу и стала звездой спринта на Олимпиаде-2026
Собака на Олимпиаде-2026. Фото: Anne-Christine POUJOULAT / AFP via Getty Images

Женские соревнования по лыжным гонкам на Олимпиаде-2026 в Италии получили неожиданное продолжение. Во время квалификации командного спринта свободным стилем на финишной прямой на трассу внезапно выбежала собака.

Животное пересекло участок прямо перед линией финиша и оказалось в объективе камеры, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Инцидент произошел в тот момент, когда спортсменки завершали отрезок дистанции, но он не повлиял на распределение мест и не стал причиной остановки гонки. Организаторы оперативно отреагировали и убрали собаку с трассы, после чего соревнования продолжились в штатном режиме. Лыжницы финишировали без падений и столкновений, а судьи подтвердили корректность результатов. 

Собака на Олимпиаде-2026
Неожиданный участник лыжной гонки. Фото: Anne-Christine POUJOULAT / AFP via Getty Images

Видео с эпизодом быстро разошлось по социальным сетям и стало одним из самых обсуждаемых моментов олимпийского дня. На фоне напряженной борьбы за попадание в финал именно этот кадр неожиданно оказался самым запоминающимся в трансляции. 

Как выступила украинская команда 

Украинки также приняли участие в командном спринте по лыжным гонкам на Олимпиаде-2026, однако их дуэт в составе Анастасии Никон и Софии Шкатулы не прошел в финальную часть соревнований. Украинская сборная завершила квалификационный заезд на 20-м месте, уступив лидерам и не попав в число 15 лучших команд, которые продолжили борьбу за медали. 

София Шкатула
София Шкатула во время гонки. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

Победу в этом виде обеспечили спортсменки из Швеции, а на подиум также поднялись лыжницы из Норвегии и Финляндии, которые заняли второе и третье места соответственно. 

Напомним, бывшая украинская спортсменка выступила на Олипийских Играх на национальную команду Австрии. 

Известный норвежский лыжник прямо во время решающей гонки в Италии неожиданно вышел из турнира и побрел в лес. 

спорт Лыжный спорт собака Олимпийская сборная Украины Олимпийские игры-2026
Ярослав Белый - Редактор
Автор:
Ярослав Белый
