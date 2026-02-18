Собака выбежала на трассу и стала звездой спринта на Олимпиаде-2026

Собака на Олимпиаде-2026. Фото: Anne-Christine POUJOULAT / AFP via Getty Images

Женские соревнования по лыжным гонкам на Олимпиаде-2026 в Италии получили неожиданное продолжение. Во время квалификации командного спринта свободным стилем на финишной прямой на трассу внезапно выбежала собака.

Животное пересекло участок прямо перед линией финиша и оказалось в объективе камеры, сообщает портал Новини.LIVE.

Инцидент произошел в тот момент, когда спортсменки завершали отрезок дистанции, но он не повлиял на распределение мест и не стал причиной остановки гонки. Организаторы оперативно отреагировали и убрали собаку с трассы, после чего соревнования продолжились в штатном режиме. Лыжницы финишировали без падений и столкновений, а судьи подтвердили корректность результатов.

Неожиданный участник лыжной гонки. Фото: Anne-Christine POUJOULAT / AFP via Getty Images

Видео с эпизодом быстро разошлось по социальным сетям и стало одним из самых обсуждаемых моментов олимпийского дня. На фоне напряженной борьбы за попадание в финал именно этот кадр неожиданно оказался самым запоминающимся в трансляции.

Как выступила украинская команда

Украинки также приняли участие в командном спринте по лыжным гонкам на Олимпиаде-2026, однако их дуэт в составе Анастасии Никон и Софии Шкатулы не прошел в финальную часть соревнований. Украинская сборная завершила квалификационный заезд на 20-м месте, уступив лидерам и не попав в число 15 лучших команд, которые продолжили борьбу за медали.

София Шкатула во время гонки. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

Победу в этом виде обеспечили спортсменки из Швеции, а на подиум также поднялись лыжницы из Норвегии и Финляндии, которые заняли второе и третье места соответственно.

Напомним, бывшая украинская спортсменка выступила на Олипийских Играх на национальную команду Австрии.

Известный норвежский лыжник прямо во время решающей гонки в Италии неожиданно вышел из турнира и побрел в лес.