Україна
Собака вибіг на трасу лижних гонок Олімпіади-2026 та перетнув фініш

Собака вибіг на трасу лижних гонок Олімпіади-2026 та перетнув фініш

Ua ru
Дата публікації: 18 лютого 2026 12:39
Собака вибіг на трасу та став зіркою спринту на Олімпіаді-2026
Собака на Олімпіаді-2026. Фото: Anne-Christine POUJOULAT / AFP via Getty Images

Жіночий турнір з лижних гонок на Олімпіаді-2026 в Італії запам’ятався неочікуваним епізодом. Під час кваліфікації командного спринту вільним стилем просто на фінішній ділянці дистанції на трасу раптово вискочив пес.

Тварина перетнула ділянку прямо перед лінією фінішу та опинилася в об'єктиві камери, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Інцидент стався в той момент, коли спортсменки завершували відрізок дистанції, але він не вплинув на розподіл місць і не став причиною зупинки перегонів. Організатори оперативно відреагували і прибрали собаку з траси, після чого змагання продовжилися в штатному режимі. Лижниці фінішували без падінь та зіткнень, а судді підтвердили коректність результатів.

Собака на Олимпиаде-2026
Несподіваний учасник лижних перегонів. Фото: Anne-Christine POUJOULAT / AFP via Getty Images

Відео з епізодом швидко розійшлося соціальними мережами і стало одним із найбільш обговорюваних моментів олімпійського дня. На тлі напруженої боротьби за потрапляння до фіналу саме цей кадр несподівано виявився таким, що запам'ятався найбільше в трансляції.

Як виступила українська команда

Українки також узяли участь у командному спринті з лижних перегонів на Олімпіаді-2026, однак їхній дует у складі Анастасії Никон та Софії Шкатули не пройшов до фінальної частини змагань. Українська збірна завершила кваліфікаційний заїзд на 20-му місці, поступившись лідерам і не потрапивши до числа 15 найкращих команд, які продовжили боротьбу за медалі.

София Шкатула
Софія Шкатула під час гонки. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

Перемогу в цьому виді забезпечили спортсменки зі Швеції, а на подіум також піднялися лижниці з Норвегії та Фінляндії, які посіли друге і третє місця відповідно.

Нагадаємо, колишня українська спортсменка виступила на Оліпійських Іграх за національну команду Австрії.

Відомий норвезький лижник просто під час вирішальних перегонів в Італії несподівано вийшов із турніру та опинився у лісі.

спорт Лижний спорт собака Олімпійська збірна України Олімпійські ігри-2026
Ярослав Білий - Редактор
Автор:
Ярослав Білий
