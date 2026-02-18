Собака вибіг на трасу та став зіркою спринту на Олімпіаді-2026

Собака вибіг на трасу лижних гонок Олімпіади-2026 та перетнув фініш
Жіночий турнір з лижних гонок на Олімпіаді-2026 в Італії запам’ятався неочікуваним епізодом. Під час кваліфікації командного спринту вільним стилем просто на фінішній ділянці дистанції на трасу раптово вискочив пес.
Тварина перетнула ділянку прямо перед лінією фінішу та опинилася в об'єктиві камери, повідомляє портал Новини.LIVE.
Інцидент стався в той момент, коли спортсменки завершували відрізок дистанції, але він не вплинув на розподіл місць і не став причиною зупинки перегонів. Організатори оперативно відреагували і прибрали собаку з траси, після чого змагання продовжилися в штатному режимі. Лижниці фінішували без падінь та зіткнень, а судді підтвердили коректність результатів.
Відео з епізодом швидко розійшлося соціальними мережами і стало одним із найбільш обговорюваних моментів олімпійського дня. На тлі напруженої боротьби за потрапляння до фіналу саме цей кадр несподівано виявився таким, що запам'ятався найбільше в трансляції.
Як виступила українська команда
Українки також узяли участь у командному спринті з лижних перегонів на Олімпіаді-2026, однак їхній дует у складі Анастасії Никон та Софії Шкатули не пройшов до фінальної частини змагань. Українська збірна завершила кваліфікаційний заїзд на 20-му місці, поступившись лідерам і не потрапивши до числа 15 найкращих команд, які продовжили боротьбу за медалі.
Перемогу в цьому виді забезпечили спортсменки зі Швеції, а на подіум також піднялися лижниці з Норвегії та Фінляндії, які посіли друге і третє місця відповідно.
Нагадаємо, колишня українська спортсменка виступила на Оліпійських Іграх за національну команду Австрії.
