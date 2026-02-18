Уродженка Харкова Мікутіна виступила за Австрію на Олімпіаді

Ольга Мікутіна на Іграх в Італії. Фото: Reuters/Yara Nardi

Турнір у жіночому одиночному катанні на Олімпіаді-2026 в Мілані став для Ольги Мікутіної другим у її кар’єрі на Іграх. Народжена в Харкові спортсменка, яка нині виступає за Австрію на міжнародному рівні, взяла участь у короткій програмі змагань.

Мікутіна з рекордом сезону посіла 17-те місце, забезпечивши собі участь у довільній програмі, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Суспільне Спорт".

Для 22-річної спортсменки це вже другий олімпійський старт після Пекіна-2022. У нинішньому сезоні Ольга Мікутіна декілька разів підтверджувала статус найсильнішої фігуристки Австрії, а в Мілані показала найкращий для себе результат року за балами в короткій програмі.

Ольга Мікутіна під час виступу. Фото: Reuters/Amanda Perobelli

Емоції Мікутіної відрізнялися від Пекіна

Після прокату спортсменка зізналася, що нинішні Ігри відчуваються інакше, ніж попередні. У Пекіні турнір проходив за суворих ковідних обмежень, а атмосфера на трибунах нагадувала тренувальний процес без глядачів та живої реакції.

"Мій перформанс був дуже емоційним і вирізнявся тим, що мої батьки були в залі, багато друзів. Я відчувала цю підтримку. У Пекіні цього не було через ковід, там була інша атмосфера, як на тренуванні. Тут я нервувала, трохи мене трясло, але я задоволена, що змогла зібратися", — розповіла фігуристка.

Елемент програми Мікутіної. Фото: Reuters/Yara Nardi

Ольга Мікутіна змінила спортивне громадянство в середині минулого десятиліття. У підлітковому віці вона переїхала до Австрії, де отримала можливість тренуватися в більш стабільних умовах і вибудувати довгострокову програму підготовки. Саме там їй запропонували виступати за національну збірну, і з 2016 року вона представляє Австрію на міжнародних стартах, включно з чемпіонатами Європи, світу та Олімпійськими іграми.

