Головна Олімпіада Норвегія домінує в медальному заліку ОІ-2026, Італія та США в Топ-3

Норвегія домінує в медальному заліку ОІ-2026, Італія та США в Топ-3

Ua ru
Дата публікації: 18 лютого 2026 08:26
Норвегія першою перевищила 30 медалей на ОІ — медальний залік
Норвежець Тормод Фростад виграв золоту нагороду в лижному двоборстві. Фото: Reuters

У Мілані та Кортіні-д’Ампеццо завершився 11-й змагальний день у межах зимових Олімпійських ігор. Норвегія продовжила лідирувати в медальному заліку.

Норвежці в середньому продовжують вигравати по дві золоті медалі за день і нарощують перевагу над переслідувачами, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:
Матч с керлингу на ОИ-2026
Швеція в матчі проти Чехії в керлінгу. Фото: Reuters

Лідери медального заліку

Норвегія першою подолала позначку у 30 нагород. Скандинави мають уже 31 медаль і 14 золотих, що дозволяє їм утримувати лідерство в загальному заліку.

У програмі дня були змагання у дев’яти видах спорту, однак фінал жіночого слоупстайлу в сноубордингу не відбувся через негоду. З тієї ж причини перенесли кваліфікацію з лижної акробатики за участі восьми українців.

Історію переписала збірна Франції, яка в чоловічій біатлонній естафеті вперше виборола олімпійське "золото" в цій дисципліні.

У бобслеї Німеччина вдруге поспіль оформила потрійний подіум у чоловічих двійках, повторивши олімпійський рекорд.

Норвежець Йорген Гробак Офтебро виграв обидва турніри з лижного двоборства — на нормальному та великому трамплінах.

У чоловічому біг-ейрі переміг норвежець Тормод Фростад із результатом 195,50 бала. У ковзанярському спорті командне переслідування виграли Італія серед чоловіків та Канада серед жінок.

У топ-3 медального заліку також Італія (24 медалі) та США (21).

Повна таблиця медального заліку ОІ-2026.

Нагадаємо, ковзанярка Ютта Лердам отримала визнання як одна з красунь Олімпійських ігор.

У парному фігурному катанні Японія перемогла в драматичному фіналі.

олімпіада зимові види спорту Олімпійські ігри-2026 Олімпійська збірна Норвегії Медальний залік
Давід Арустамян - Редактор
Автор:
Давід Арустамян
