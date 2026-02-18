Норвегія першою перевищила 30 медалей на ОІ — медальний залік

Норвегія домінує в медальному заліку ОІ-2026, Італія та США в Топ-3
У Мілані та Кортіні-д’Ампеццо завершився 11-й змагальний день у межах зимових Олімпійських ігор. Норвегія продовжила лідирувати в медальному заліку.
Норвежці в середньому продовжують вигравати по дві золоті медалі за день і нарощують перевагу над переслідувачами, повідомив портал Новини.LIVE.
Лідери медального заліку
Норвегія першою подолала позначку у 30 нагород. Скандинави мають уже 31 медаль і 14 золотих, що дозволяє їм утримувати лідерство в загальному заліку.
У програмі дня були змагання у дев’яти видах спорту, однак фінал жіночого слоупстайлу в сноубордингу не відбувся через негоду. З тієї ж причини перенесли кваліфікацію з лижної акробатики за участі восьми українців.
Історію переписала збірна Франції, яка в чоловічій біатлонній естафеті вперше виборола олімпійське "золото" в цій дисципліні.
У бобслеї Німеччина вдруге поспіль оформила потрійний подіум у чоловічих двійках, повторивши олімпійський рекорд.
Норвежець Йорген Гробак Офтебро виграв обидва турніри з лижного двоборства — на нормальному та великому трамплінах.
У чоловічому біг-ейрі переміг норвежець Тормод Фростад із результатом 195,50 бала. У ковзанярському спорті командне переслідування виграли Італія серед чоловіків та Канада серед жінок.
У топ-3 медального заліку також Італія (24 медалі) та США (21).
Повна таблиця медального заліку ОІ-2026.
