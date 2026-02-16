Відео
Олімпійські ігри-2026 — Норвегія пішла у відрив в медальному заліку

Дата публікації: 16 лютого 2026 08:03
Норвегія зміцнила лідерство у медальному заліку Олімпійських ігор-2026
Нагородження за стрибки з трампліну у жінок. Фото: Reuters

У Мілані та Кортіні-д’Ампеццо завершився дев’ятий змагальний день зимових Олімпійських ігор 2026 року. Головною подією дня став відрив збірної Норвегії в медальному заліку.

Норвежці продовжують нарощувати перевагу над переслідувачами як за кількістю перемог, так і за загальною кількістю медалей, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Після дев’яти днів змагань уже 25 національних команд мають у своєму активі щонайменше одну нагороду.

Болельщики на ОИ-2026
Уболівальники на Олімпіаді-2026. Фото: Reuters

Тріумф норвежців у медальному заліку

Упродовж неділі, 15 лютого, спортсмени змагалися у 12 видах спорту — від гірськолижного спорту та біатлону до хокею, керлінгу й фігурного катання.

Комплекти нагород були розіграні у восьми дисциплінах: гірськолижному спорті, біатлоні, лижних перегонах, фристайлі, скелетоні, стрибках з трампліна, сноубордингу та ковзанярському спорті. Найуспішнішими за кількістю перемог стали збірні Норвегії, Великої Британії та Італії — по дві золоті медалі. Також перемоги здобули представники Швеції, Канади та Нідерландів.

У медальному заліку без змін на вершині. Норвегія зміцнила лідерство, довівши кількість золотих нагород до 12 та зберігши впевнену перевагу над Італією та США. До топ-5 піднялися Нідерланди та Швеція, які наразі ділять четверту-п’яту позиції.

Повна таблиця медального заліку ОІ-2026.

Нагадаємо, київське "Динамо" відмовилось від трансферу гравця, який чудово провів тренувальний збір з командою.

Також раніше ми розповіли, як українські спортсмени провели дев'ятий день на Олімпійських іграх.

Давід Арустамян - Редактор
Автор:
Давід Арустамян
