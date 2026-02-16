Олімпіада-2026: Україна без медалей у дев’ятий день

Юлія Джима. Фото: biathlon.com.ua

На Олімпійських іграх-2026 у Мілані та Кортіні-д’Ампеццо пройшов дев'ятий змагальний день. В програмі вийшли на старт шість спортсменів з України.

Представники синьо-жовтої команди мали представництво в трьох дисциплінах, повідомляє портал Новини.LIVE.

Віталій Мандзин. Фото: biathlon.com.ua

День знову без медалей

На зимових Олімпійських іграх 15 лютого українці виступили у гірськолижному спорті та біатлоні.

У жіночому слаломі-гіганті Анастасія Шепіленко у першій спробі показала 45-й результат і зберегла шанс покращити позицію у другому заїзді. У фінальному спуску українка піднялася на шість сходинок і завершила змагання на 39-му місці за сумою двох спроб.

У чоловічій гонці переслідування з біатлону Віталій Мандзин фінішував 16-м, а Дмитро Підручний — 20-м. Обидва українці покращили стартові позиції, які отримали після спринту, та потрапили до масстарту.

У жіночому персьюті найкращою серед українок стала Юлія Джима — 43-тє місце. Христина Дмитренко фінішувала 45-ю, Олександра Меркушина — 48-ю. Завдяки виступам у цій гонці вперше в історії Олімпійських ігор жодна представниця жіночої команди України не потрапила до масстарту.

