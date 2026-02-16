Олимпиада-2026: Украина без медалей в девятый день

Юлия Джима. Фото: biathlon.com.ua

На Олимпийских играх-2026 в Милане и Кортине-д'Ампеццо прошел девятый соревновательный день. В программе вышли на старт шесть спортсменов из Украины.

Представители сине-желтой команды имели представительство в трех дисциплинах, сообщает портал Новини.LIVE.

Виталий Мандзын, фото: biathlon.com.ua

День снова без медалей

На зимних Олимпийских играх 15 февраля украинцы выступили в горнолыжном спорте и биатлоне.

В женском слаломе-гиганте Анастасия Шепиленко в первой попытке показала 45-й результат и сохранила шанс улучшить позицию во втором заезде. В финальном спуске украинка поднялась на шесть ступенек и завершила соревнования на 39-м месте по сумме двух попыток.

В мужской гонке преследования по биатлону Виталий Мандзын финишировал 16-м, а Дмитрий Пидручный — 20-м. Оба украинца улучшили стартовые позиции, которые получили после спринта, и попали в масстарт.

В женском персьюте лучшей среди украинок стала Юлия Джима — 43-е место. Кристина Дмитренко финишировала 45-й, Александра Меркушина — 48-й. Благодаря выступлениям в этой гонке впервые в истории Олимпийских игр ни одна представительница женской команды Украины не попала в масстарт.

