Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Олимпиада Исторический провал — как украинцы провели девятый день Олимпийских игр

Исторический провал — как украинцы провели девятый день Олимпийских игр

Ua ru
Дата публикации 16 февраля 2026 00:04
Олимпиада-2026: Украина без медалей в девятый день
Юлия Джима. Фото: biathlon.com.ua

На Олимпийских играх-2026 в Милане и Кортине-д'Ампеццо прошел девятый соревновательный день. В программе вышли на старт шесть спортсменов из Украины.

Представители сине-желтой команды имели представительство в трех дисциплинах, сообщает портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:
Виталий Мандзын
Виталий Мандзын, фото: biathlon.com.ua

День снова без медалей

На зимних Олимпийских играх 15 февраля украинцы выступили в горнолыжном спорте и биатлоне.

В женском слаломе-гиганте Анастасия Шепиленко в первой попытке показала 45-й результат и сохранила шанс улучшить позицию во втором заезде. В финальном спуске украинка поднялась на шесть ступенек и завершила соревнования на 39-м месте по сумме двух попыток.

В мужской гонке преследования по биатлону Виталий Мандзын финишировал 16-м, а Дмитрий Пидручный — 20-м. Оба украинца улучшили стартовые позиции, которые получили после спринта, и попали в масстарт.

В женском персьюте лучшей среди украинок стала Юлия Джима — 43-е место. Кристина Дмитренко финишировала 45-й, Александра Меркушина — 48-й. Благодаря выступлениям в этой гонке впервые в истории Олимпийских игр ни одна представительница женской команды Украины не попала в масстарт.

Напомним, ранее киевское "Динамо" не захотело покупать игрока, сделавшего пять голевых действий в трех матчах за киевлян.

Также ранее легенда шахмат Гарри Каспаров высказался о Владиславе Гераскевиче.

Дмитрий Пидручный олимпиада Юлия Джима зимние виды спорта Виталий Мандзын Олимпийские игры-2026
Давид Арустамян - Редактор
Автор:
Давид Арустамян
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации