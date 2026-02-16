Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Олимпиада Олимпийские игры-2026 — Норвегия ушла в отрыв в медальном зачете

Олимпийские игры-2026 — Норвегия ушла в отрыв в медальном зачете

Ua ru
Дата публикации 16 февраля 2026 08:03
Норвегия укрепила лидерство в медальном зачете Олимпийских игр-2026
Награждение за прыжки с трамплина у женщин. Фото: Reuters

В Милане и Кортине-д'Ампеццо завершился девятый соревновательный день зимних Олимпийских игр 2026 года. Главным событием дня стал отрыв сборной Норвегии в медальном зачете.

Норвежцы продолжают наращивать преимущество над преследователями как по количеству побед, так и по общему количеству медалей, сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

После девяти дней соревнований уже 25 национальных команд имеют в своем активе по меньшей мере одну награду.

Болельщики на ОИ-2026
Болельщики на Олимпиаде-2026. Фото: Reuters

Триумф норвежцев в медальном зачете

В течение воскресенья, 15 февраля, спортсмены соревновались в 12 видах спорта — от горнолыжного спорта и биатлона до хоккея, керлинга и фигурного катания.

Комплекты наград были разыграны в восьми дисциплинах: горнолыжном спорте, биатлоне, лыжных гонках, фристайле, скелетоне, прыжках с трамплина, сноубординге и конькобежном спорте. Самыми успешными по количеству побед стали сборные Норвегии, Великобритании и Италии - по две золотые медали. Также победы одержали представители Швеции, Канады и Нидерландов.

В медальном зачете без изменений на вершине. Норвегия укрепила лидерство, доведя количество золотых наград до 12 и сохранив уверенное преимущество над Италией и США. В топ-5 поднялись Нидерланды и Швеция, которые сейчас делят четвертую-пятую позиции.

Полная таблица медального зачета ОИ-2026.

Напомним, киевское "Динамо" отказалось от трансфера игрока, который прекрасно провел тренировочный сбор с командой.

Также ранее мы рассказали, как украинские спортсмены провели девятый день на Олимпийских играх.

олимпиада медаль зимние виды спорта Олимпийские игры-2026 Олимпийская сборная Норвегии
Давид Арустамян - Редактор
Автор:
Давид Арустамян
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации