Норвегия укрепила лидерство в медальном зачете Олимпийских игр-2026

Награждение за прыжки с трамплина у женщин. Фото: Reuters

В Милане и Кортине-д'Ампеццо завершился девятый соревновательный день зимних Олимпийских игр 2026 года. Главным событием дня стал отрыв сборной Норвегии в медальном зачете.

Норвежцы продолжают наращивать преимущество над преследователями как по количеству побед, так и по общему количеству медалей, сообщил портал Новини.LIVE.

После девяти дней соревнований уже 25 национальных команд имеют в своем активе по меньшей мере одну награду.

Болельщики на Олимпиаде-2026. Фото: Reuters

Триумф норвежцев в медальном зачете

В течение воскресенья, 15 февраля, спортсмены соревновались в 12 видах спорта — от горнолыжного спорта и биатлона до хоккея, керлинга и фигурного катания.

Комплекты наград были разыграны в восьми дисциплинах: горнолыжном спорте, биатлоне, лыжных гонках, фристайле, скелетоне, прыжках с трамплина, сноубординге и конькобежном спорте. Самыми успешными по количеству побед стали сборные Норвегии, Великобритании и Италии - по две золотые медали. Также победы одержали представители Швеции, Канады и Нидерландов.

В медальном зачете без изменений на вершине. Норвегия укрепила лидерство, доведя количество золотых наград до 12 и сохранив уверенное преимущество над Италией и США. В топ-5 поднялись Нидерланды и Швеция, которые сейчас делят четвертую-пятую позиции.

Полная таблица медального зачета ОИ-2026.

