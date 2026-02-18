Видео
Главная Олимпиада Норвегия доминирует в медальном зачете ОИ-2026, Италия и США в Топ-3

Норвегия доминирует в медальном зачете ОИ-2026, Италия и США в Топ-3

Ua ru
Дата публикации 18 февраля 2026 08:26
Норвегия первой превысила 30 медалей на ОИ - медальный зачет
Норвежец Тормод Фростад выиграл золотую награду в лыжном двоеборье. Фото: Reuters

После 11-го соревновательного дня Олимпиады-2026 в Милане и Кортине-д’Ампеццо Норвегия стала первой сборной, преодолевшей рубеж в 30 наград. Натекущий момент у конкурентов все меньше шансов на общую победу в турнире.

Норвежцы активнее остальных собирают медали, тогда как у Украины пока нет ни одной, сообщил портал Новини.LIVE.

Лидеры медального зачета

В активе Норвегии 31 медаль, из них 14 золотых — это лучший показатель турнира на данный момент.

В течение дня разыгрывались награды в девяти дисциплинах, однако финал женского слоупстайла в сноуборде был перенесен из-за неблагоприятной погоды. Также отменили квалификацию по лыжной акробатике.

Главной сенсацией стала победа Франции в мужской биатлонной эстафете — для страны это первое олимпийское золото в этой дисциплине. Норвегия финишировала второй и продлила серию попаданий на подиум до пяти подряд.

В бобслее Германия вновь заняла весь пьедестал в мужских двойках, повторив олимпийское достижение. В лыжном двоеборье норвежец Офтебро выиграл оба турнира — на нормальном и большом трамплинах.

В мужском биг-эйре золото завоевал Тормод Фростад (195,50 балла). В командном преследовании в конькобежном спорте победили Италия (мужчины) и Канада (женщины).

В тройке медального зачета также Италия и США.

Полная таблица медального зачета ОИ-2026.

Напомним, конькобежка Ютта Лердам получила признание как одна из красавиц Олимпийских игр.

В парном фигурном катании Япония победила в драматическом финале.

олимпиада зимние виды спорта Олимпийские игры-2026 Олимпийская сборная Норвегии Медальный зачет
Давид Арустамян - Редактор
Автор:
Давид Арустамян
