Уроженка Харькова Микутина выступила за Австрию на Олимпиаде

Ольга Микутина на Играх в Италии. Фото: Reuters/Yara Nardi

Женские соревнования по фигурному катанию на Олимпиаде-2026 в Милане стали вторыми в карьере Ольги Микутиной. Уроженка Харькова, представляющая Австрию на международной арене, выступила в короткой программе.

Микутина с рекордом сезона заняла 17-е место, обеспечив себе участие в произвольной программе, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне Спорт".

Для 22-летней спортсменки это уже второй олимпийский старт после Пекина-2022. В нынешнем сезоне Ольга Микутина несколько раз подтверждала статус сильнейшей фигуристки Австрии, а в Милане показала лучший для себя результат года по баллам в короткой программе.

Ольга Микутина во время выступления. Фото: Reuters/Amanda Perobelli

Эмоции Микутиной отличались от Пекина

После проката спортсменка призналась, что нынешние Игры ощущаются иначе, чем предыдущие. В Пекине турнир проходил при строгих ковидных ограничениях, а атмосфера на трибунах напоминала тренировочный процесс без зрителей и живой реакции.

"Мой перформанс был очень эмоциональным и отличался тем, что мои родители были в зале, много друзей. Я чувствовала эту поддержку. В Пекине этого не было из-за ковида, там была другая атмосфера, как на тренировке. Здесь я нервничала, немного меня трясло, но я довольна, что смогла собраться", — рассказала фигуристка.

Элемент программы Микутиной. Фото: Reuters/Yara Nardi

Ольга Микутина сменила спортивное гражданство в середине прошлого десятилетия. В подростковом возрасте она переехала в Австрию, где получила возможность тренироваться в более стабильных условиях и выстроить долгосрочную программу подготовки. Именно там ей предложили выступать за национальную сборную, и с 2016 года она представляет Австрию на международных стартах, включая чемпионаты Европы, мира и Олимпийские игры.

