Собака, який взяв участь в Олімпіаді-2026, виявився напіввовком

Собака на Олімпіаді-2026. Фото: Reuters

Несподіваний інцидент трапився під час командного спринту з лижних перегонів на Олімпіаді 2026 року в Італії. На фінішній ділянці дистанції раптово з’явився собака породи чехословацький влчак.

Пес декілька секунд біг паралельно спортсменкам, опинившись у самому центрі телевізійної трансляції, повідомляє портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Пізніше з'ясувалося, що собака належить співробітниці, яка мешкає неподалік від траси. За словами господині, вранці вихованець поводився незвично тривожно і намагався піти слідом, коли вона йшла. Тварина, за її зізнанням, вперта, але дуже прив'язана до людей і завжди прагне бути поруч.

Несподіваний учасник командного спринту. Фото: скриншот Reuters

Реакція спортсменок на собаку

Лижниця Тіна Ханджич, поруч із якою пробіг пес, після фінішу зізналася, що спочатку не зрозуміла, що відбувається. "Спочатку думала: що відбувається, у мене що, галюцинації?" — сказала спортсменка, зазначивши, що момент виявився несподіваним, але обійшовся без наслідків.

Пес теж пробіг частину дистанції. Фото: скриншот Reuters

Організатори Олімпійських ігор швидко прибрали тварину з траси, і перегони продовжилися без зупинок. Судді підтвердили, що інцидент не вплинув на результати змагань, проте відео з несподіваним "учасником" розійшлося соцмережами і стало одним із найбільш обговорюваних епізодів дня на Іграх.

Нагадаємо, інший курйоз Олімпіади в Італії стався з норвезьким лижником, який несподівано опинився в лісі.

Українська олімпійська команда на Гра-2026 поки що не завоювала жодної медалі, але встановила цілу низку важливих досягнень.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Ваша пробная версия Premium закончилась