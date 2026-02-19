Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Олімпіада Несподіваний учасник Олімпіади-2026 виявився породистим псом

Несподіваний учасник Олімпіади-2026 виявився породистим псом

Ua ru
Дата публікації: 19 лютого 2026 11:27
Собака, який взяв участь в Олімпіаді-2026, виявився напіввовком
Собака на Олімпіаді-2026. Фото: Reuters

Несподіваний інцидент трапився під час командного спринту з лижних перегонів на Олімпіаді 2026 року в Італії. На фінішній ділянці дистанції раптово з’явився собака породи чехословацький влчак.

Пес декілька секунд біг паралельно спортсменкам, опинившись у самому центрі телевізійної трансляції, повідомляє портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Пізніше з'ясувалося, що собака належить співробітниці, яка мешкає неподалік від траси. За словами господині, вранці вихованець поводився незвично тривожно і намагався піти слідом, коли вона йшла. Тварина, за її зізнанням, вперта, але дуже прив'язана до людей і завжди прагне бути поруч.

Собака на Олимпиаде-2026
Несподіваний учасник командного спринту. Фото: скриншот Reuters

Реакція спортсменок на собаку

Лижниця Тіна Ханджич, поруч із якою пробіг пес, після фінішу зізналася, що спочатку не зрозуміла, що відбувається. "Спочатку думала: що відбувається, у мене що, галюцинації?" — сказала спортсменка, зазначивши, що момент виявився несподіваним, але обійшовся без наслідків.

Собака на Олимпиаде-2026
Пес теж пробіг частину дистанції. Фото: скриншот Reuters

Організатори Олімпійських ігор швидко прибрали тварину з траси, і перегони продовжилися без зупинок. Судді підтвердили, що інцидент не вплинув на результати змагань, проте відео з несподіваним "учасником" розійшлося соцмережами і стало одним із найбільш обговорюваних епізодів дня на Іграх.

Нагадаємо, інший курйоз Олімпіади в Італії стався з норвезьким лижником, який несподівано опинився в лісі.

Українська олімпійська команда на Гра-2026 поки що не завоювала жодної медалі, але встановила цілу низку важливих досягнень.

Ваша пробна версія Premium закінчиласяВаша пробна версія Premium закінчиласяВаша пробная версия Premium закончиласьВаша пробная версия Premium закончилась

спорт курйоз Лижний спорт собака Олімпійські ігри-2026
Ярослав Білий - Редактор
Автор:
Ярослав Білий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації