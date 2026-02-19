Відео
Головна Олімпіада Канада та Фінляндія пройшли драматичні чвертьфінали на ОІ-2026

Канада та Фінляндія пройшли драматичні чвертьфінали на ОІ-2026

Ua ru
Дата публікації: 19 лютого 2026 09:31
Канада та Фінляндія зіграють у півфіналі турнира Олімпіади з хокею
Збірна Канади з хокею. Фото: Reuters/Marton Monus

Національні команди Фінляндії та Канади забезпечили собі місце у півфіналі хокейного турніру Олімпіади 2026 року. Обидві чвертьфінальні зустрічі тримали напругу аж до фінальної сирени.

Фаворитам довелося витягувати матчі буквально на характері, коли результат уже здавався вирішеним, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Канада опинилася на межі вильоту в грі проти Чехії. За кілька хвилин до сирени чехи вели в рахунку і були близькі до історичного успіху, проте кінцівка перевернула все. Північноамериканці зуміли зрівняти, а потім дотиснули суперника в овертаймі, вирвавши путівку в півфінал Олімпійських Ігор із рахунком 4:3.

Камбек та спірний епізод

У вирішальний момент зустрічі Чехія атакувала з шістьма польовими, і перед третьою шайбою у ворота канадців судді не помітили зайвого гравця. За кілька секунд Ондржей Палат зробив рахунок 3:2, але втримати перевагу команда не змогла. Тиск Канади в кінцівці виявився надто потужним, і додатковий час розставив усе по місцях.

Сборная Финляндии по хоккею
Збірна Фінляндії з хокею святкує перемогу. Фото: Reuters/Alessandro Garofalo

Не менш драматичним вийшов матч Фінляндії проти Швейцарії. Фіни поступалися 0:2, проте поступово перехопили ініціативу та повернули інтригу. Гра перейшла в овертайм, де збірна Фінляндії поставила крапку, оформивши вольовий вихід до півфіналу з рахунком 3:2.

Нагадаємо, у чоловічому слаломі на Олімпіаді-2026 стався курйозний епізод, який залишив без медалі відомого спортсмена.

Українці знову не зуміли завоювати жодної медалі у 12 день Ігор в Італії, хоча встановили декілька важливих досягнень.

спорт Фінляндія Хокей Збірна Канади з хокею Олімпійські ігри-2026
Ярослав Білий - Редактор
Автор:
Ярослав Білий
