Україна
Головна Олімпіада Легендарний Клебо здобув в Італії 10 золоту медаль в історії Олімпіад

Легендарний Клебо здобув в Італії 10 золоту медаль в історії Олімпіад

Ua ru
Дата публікації: 18 лютого 2026 14:45
Йоганнес Клебо завоював десяте золото на Олімпіаді-2026
Йоганнес Клебо на трасі. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Чоловічий командний спринт з лижних гонок на Олімпіаді-2026 приніс черговий тріумф збірній Норвегії та вписав нову сторінку в історію Йоганнеса Клебо. Норвезький спортсмен здобув свою десяту золоту нагороду на Олімпійських іграх.

Клебо ще вище підняв планку особистого рекорду, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Фінал лижного турніру вийшов напруженим, проте на заключному відрізку норвезька команда зуміла зробити вирішальний ривок. Йоганнес Клебо грамотно розподілив сили та впевнено довів гонку до перемоги, підтвердивши статус лідера світових лижних гонок.

Йоханнес Клэбо
Йоганнес Клебо в Італії. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

Рекорд Клебо продовжує зростати

До Ігор-2026 норвежець уже мав дев'ять олімпійських золотих медалей, завойованих у Пхьончхані та Пекіні. Нова перемога зробила його одним із найтитулованіших спортсменів в історії зимових Олімпіад.

Десята золота нагорода закріпила домінування Норвегії в лижних дисциплінах і остаточно затвердила Клебо як головну фігуру свого покоління. У 27 років він продовжує переписувати статистику, залишаючи суперників позаду не тільки на трасі, а й в історичних таблицях.

Йоханнес Клэбо
Йоганнес Клебо після чергового тріумфу. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

До нинішнього тріумфу Клебо вже встиг зібрати вражаючу олімпійську колекцію. Свої перші золоті медалі він виграв на Іграх-2018 у Пхьончхані, де став чемпіоном у спринті, командному спринті та естафеті.

На Олімпіаді-2022 у Пекіні норвежець додав до цього списку перемоги в індивідуальному спринті, командному спринті, естафеті та скіатлоні. До старту Ігор-2026 він підійшов уже дев'ятиразовим олімпійським чемпіоном.

Нагадаємо, відомий норвежець Атле Лі Макграт під час чоловічого слалому несподівано зняв лижі та на самоті пішов у ліс.

Харків'янка Ольга Мікутіна встановила важливе досягнення на Олімпіаді-2026, але виступила за збірну іншої країни. 

спорт Лижний спорт Олімпійські ігри-2026 Олімпійська збірна Норвегії Йоганнес Клебо
Ярослав Білий - Редактор
Автор:
Ярослав Білий
