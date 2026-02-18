Йоханнес Клэбо завоевал десятое золото на Олимпиаде-2026

Легендарный Клебо установил важное достижение на Олимпиаде в Италии
Мужской командный спринт по лыжным гонкам на Олимпиаде-2026 завершился очередной победой сборной Норвегии и историческим достижением Йоханнеса Клэбо. Норвежец завоевал свою десятую золотую медаль Олимпийских игр.
Клэбо еще выше поднял планку личного рекорда, сообщает портал Новини.LIVE.
Финал лыжного турнира получился напряженным, однако на заключительном отрезке норвежская команда сумела сделать решающий рывок. Йоханнес Клэбо грамотно распределил силы и уверенно довел гонку до победы, подтвердив статус лидера мировых лыжных гонок.
Рекорд Клэбо продолжает расти
До Игр-2026 норвежец уже имел девять олимпийских золотых медалей, завоеванных в Пхенчхане и Пекине. Новая победа сделала его одним из самых титулованных спортсменов в истории зимних Олимпиад.
Десятая золотая награда закрепила доминирование Норвегии в лыжных дисциплинах и окончательно утвердила Клэбо как главную фигуру своего поколения. В 27 лет он продолжает переписывать статистику, оставляя соперников позади не только на трассе, но и в исторических таблицах.
До нынешнего триумфа Клэбо уже успел собрать впечатляющую олимпийскую коллекцию. Свои первые золотые медали он выиграл на Играх-2018 в Пхенчхане, где стал чемпионом в спринте, командном спринте и эстафете.
На Олимпиаде-2022 в Пекине норвежец добавил к этому списку победы в индивидуальном спринте, командном спринте, эстафете и скиатлоне. К старту Игр-2026 он подошел уже девятикратным олимпийским чемпионом.
Напомним, известный норвежец Атле Ли Макграт во время мужского слалома неожиданно снял лыжи и в одиночестве ушел в лес.
Харьковчанка Ольга Микутина установила важное достижение на Олимпиаде-2026, но выступила за сборную другой страны.
Читайте Новини.LIVE!