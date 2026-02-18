Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Олимпиада Легендарный Клебо установил важное достижение на Олимпиаде в Италии

Легендарный Клебо установил важное достижение на Олимпиаде в Италии

Ua ru
Дата публикации 18 февраля 2026 14:45
Йоханнес Клэбо завоевал десятое золото на Олимпиаде-2026
Йоханнес Клэбо на трассе. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Мужской командный спринт по лыжным гонкам на Олимпиаде-2026 завершился очередной победой сборной Норвегии и историческим достижением Йоханнеса Клэбо. Норвежец завоевал свою десятую золотую медаль Олимпийских игр.  

Клэбо еще выше поднял планку личного рекорда, сообщает портал Новини.LIVE

Реклама
Читайте также:

Финал лыжного турнира получился напряженным, однако на заключительном отрезке норвежская команда сумела сделать решающий рывок. Йоханнес Клэбо грамотно распределил силы и уверенно довел гонку до победы, подтвердив статус лидера мировых лыжных гонок. 

Йоханнес Клэбо
Йоханнес Клэбо в Италии. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

Рекорд Клэбо продолжает расти 

До Игр-2026 норвежец уже имел девять олимпийских золотых медалей, завоеванных в Пхенчхане и Пекине. Новая победа сделала его одним из самых титулованных спортсменов в истории зимних Олимпиад.

Десятая золотая награда закрепила доминирование Норвегии в лыжных дисциплинах и окончательно утвердила Клэбо как главную фигуру своего поколения. В 27 лет он продолжает переписывать статистику, оставляя соперников позади не только на трассе, но и в исторических таблицах.  

Йоханнес Клэбо
Йоханнес Клэбо после очередного триумфа. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

До нынешнего триумфа Клэбо уже успел собрать впечатляющую олимпийскую коллекцию. Свои первые золотые медали он выиграл на Играх-2018 в Пхенчхане, где стал чемпионом в спринте, командном спринте и эстафете.

На Олимпиаде-2022 в Пекине норвежец добавил к этому списку победы в индивидуальном спринте, командном спринте, эстафете и скиатлоне. К старту Игр-2026 он подошел уже девятикратным олимпийским чемпионом. 

Напомним, известный норвежец Атле Ли Макграт во время мужского слалома неожиданно снял лыжи и в одиночестве ушел в лес. 

Харьковчанка Ольга Микутина установила важное достижение на Олимпиаде-2026, но выступила за сборную другой страны. 

спорт Лыжный спорт Олимпийские игры-2026 Олимпийская сборная Норвегии Йоханнес Клэбо
Ярослав Белый - Редактор
Автор:
Ярослав Белый
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации