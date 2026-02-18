Йоханнес Клэбо завоевал десятое золото на Олимпиаде-2026

Йоханнес Клэбо на трассе. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Мужской командный спринт по лыжным гонкам на Олимпиаде-2026 завершился очередной победой сборной Норвегии и историческим достижением Йоханнеса Клэбо. Норвежец завоевал свою десятую золотую медаль Олимпийских игр.

Клэбо еще выше поднял планку личного рекорда, сообщает портал Новини.LIVE.

Финал лыжного турнира получился напряженным, однако на заключительном отрезке норвежская команда сумела сделать решающий рывок. Йоханнес Клэбо грамотно распределил силы и уверенно довел гонку до победы, подтвердив статус лидера мировых лыжных гонок.

Йоханнес Клэбо в Италии. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

Рекорд Клэбо продолжает расти

До Игр-2026 норвежец уже имел девять олимпийских золотых медалей, завоеванных в Пхенчхане и Пекине. Новая победа сделала его одним из самых титулованных спортсменов в истории зимних Олимпиад.

Десятая золотая награда закрепила доминирование Норвегии в лыжных дисциплинах и окончательно утвердила Клэбо как главную фигуру своего поколения. В 27 лет он продолжает переписывать статистику, оставляя соперников позади не только на трассе, но и в исторических таблицах.

Йоханнес Клэбо после очередного триумфа. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

До нынешнего триумфа Клэбо уже успел собрать впечатляющую олимпийскую коллекцию. Свои первые золотые медали он выиграл на Играх-2018 в Пхенчхане, где стал чемпионом в спринте, командном спринте и эстафете.

На Олимпиаде-2022 в Пекине норвежец добавил к этому списку победы в индивидуальном спринте, командном спринте, эстафете и скиатлоне. К старту Игр-2026 он подошел уже девятикратным олимпийским чемпионом.

