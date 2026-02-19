Видео
Главная Олимпиада Финляндия и Канада с трудом вышли в 1/2 хоккейного турнира на Олимпиаде

Финляндия и Канада с трудом вышли в 1/2 хоккейного турнира на Олимпиаде

Ua ru
Дата публикации 19 февраля 2026 09:31
Канада и Финляндия сквозь драму пробились в полуфиналы по хоккею на ОИ-2026
Сборная Канады по хоккею. Фото: Reuters/Marton Monus

Сборные Финляндии и Канады пробились в полуфинал хоккейного турнира Олимпиады-2026. Оба четвертьфинала получились нервными до последней секунды.

Фаворитам пришлось вытаскивать матчи буквально на характере, когда исход уже казался предрешенным, сообщает портал Новини.LIVE.

Канада оказалась на грани вылета в игре против Чехии. За несколько минут до сирены чехи вели в счете и были близки к историческому успеху, однако концовка перевернула все. Североамериканцы сумели сравнять, а затем дожали соперника в овертайме, вырвав путевку в полуфинал Олимпийских Игр со счетом 4:3. 

Камбек и спорный эпизод

В решающий момент встречи Чехия атаковала с шестью полевыми, и перед третьей шайбой в ворота канадцев судьи не заметили лишнего игрока. Спустя несколько секунд Ондржей Палат сделал счет 3:2, но удержать преимущество команда не смогла. Давление Канады в концовке оказалось слишком мощным, и дополнительное время расставило все по местам. 

Сборная Финляндии по хоккею
Сборная Финляндии по хоккею празднует победу. Фото: Reuters/Alessandro Garofalo

Не менее драматичным получился матч Финляндии против Швейцарии. Финны уступали 0:2, однако постепенно перехватили инициативу и вернули интригу. Игра перешла в овертайм, где сборная Финляндии поставила точку, оформив волевой выход в полуфинал со счетом 3:2. 

Напомним, в мужском слаломе на Олимпиаде-2026 произошел курьезный эпизод, который оставил без медали известного спортсмена. 

Украинцы снова не сумели завоевать ни одной медали в 12 день Игр в Италии, хотя установили несколько важных достижений

Ярослав Белый
Автор:
Ярослав Белый
