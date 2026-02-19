Видео
Главная Олимпиада Гераскевич призвал к бойкоту Паралимпиады-2026 — что известно

Гераскевич призвал к бойкоту Паралимпиады-2026 — что известно

Ua ru
Дата публикации 19 февраля 2026 08:59
Гераскевич объяснил, как лишить россиян участия в Паралимпиаде
Владислав Гераскевич выступает перед журналистами. Фото: Reuters/Alessandro Garofalo

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич считает, что решение о допуске российских и белорусских спортсменов к зимним Паралимпийским играм 2026 года под национальными флагами не должно оставаться без ответа. По его мнению, у Украины есть инструменты влияния. 

Они уже доказали свою эффективность в недавнем прошлом, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Трибуну".

Читайте также:

Спортсмен напомнил, что в начале полномасштабной войны именно угроза бойкота со стороны других сборных стала ключевым фактором, повлиявшим на недопуск россиян к соревнованиям. Сейчас, по словам Владислава Гераскевича, ситуация иная, но давление может быть системным и юридически выверенным. 

Владислав Гераскевич
Владислав Гераскевич получает награду из рук Владимира Зеленского. Фото: Reuters

Может ли санкционный механизм сработать снова

Владислав Гераскевич обратил внимание на расширение санкционного списка указом Владимира Зеленского, куда включили представителей спорта государства-агрессора. Он подчеркнул, что подобные решения способны иметь практический эффект: уже существуют случаи, когда ограничения на въезд фактически лишали спортсменов возможности участвовать в международных турнирах, независимо от позиции международных федераций.

"Бойкот — это опция, которая сработала в 2022 году. Я напомню, что когда началось полномасштабное вторжение, именно в те дни стартовали Паралимпийские игры, и тогда именно бойкот решил судьбу российских спортсменов, которые не были допущены. Наше задание заключается в том, чтобы вывести внутренние санкции на международный уровень и запретить этим спортсменам въезд на территорию ЕС и других стран", — заявил Гераскевич. 

Напомним, МИД Украины уже представил официальную позицию по поводу допуска российских спортсменов к Паралимпийским Играм-2026. 

Тем временем Италия, где и пройдет турнир, требует пересмотра решения паралимпийского комитета по россиянам и белорусам. 

спорт Паралимпийские игры Олимпийские игры-2026 Скелетон Владислав Гераскевич
Ярослав Белый - Редактор
Автор:
Ярослав Белый
