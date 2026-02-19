Италия выступила против допуска РФ на Игры-2026

Российская паралимпийская сборная. Фото: росСМИ

Итальянские власти выразили официальное несогласие с допуском российских и белорусских спортсменов к Паралимпийским играм-2026 в Милане и Кортине-д’Ампеццо с национальной символикой. Речь идет о десяти атлетах, которым разрешено выступать с флагами и гимнами своих стран.

Соответствующее совместное заявление обнародовали вице-премьер и министр иностранных дел Антонио Таяни и министр спорта и молодежи Андреа Абоди, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу правительства.

Реклама

Читайте также:

Позиция правительства Италии

В документе указано, что речь идет о шести спортсменах из России и четырех из Беларуси, которым разрешено выступать с использованием государственных эмблем и гимна.

Итальянское правительство назвало такое решение несовместимым с принципами олимпийского и паралимпийского движения в условиях продолжающейся агрессии против Украины.

Отдельно в правительстве подчеркнули, что Италия вместе с еще 33 государствами и Европейской комиссией ранее выражала несогласие с полным восстановлением членства паралимпийских комитетов России и Беларуси, принятым 27 сентября Генеральной ассамблеей МПК. Рим также подтвердил солидарность и безусловную поддержку Украины.

В заявлении отмечается, что участие спортсменов из этих стран возможно только в нейтральном статусе.

Напомним, бывший чемпион мира Тайсон Фьюри сделал заявление относительно боя против Александра Усика.

Норвежский горнолыжник Атле Ли Макграт, который был фаворитом Олимпиады, во время мужского слалома упал и потом неожиданно снял лыжи и пошел полежать в лесу.