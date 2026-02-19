Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Олімпіада Італія розкритикувала допуск росіян з символікою РФ на Паралімпійські ігри

Італія розкритикувала допуск росіян з символікою РФ на Паралімпійські ігри

Ua ru
Дата публікації: 19 лютого 2026 00:07
Італія проти допуску РФ на Паралімпіаду-2026
Російська паралімпійська збірна. Фото: росЗМІ

Уряд Італії офіційно заявив про незгоду з рішенням Міжнародного паралімпійського комітету допустити російських і білоруських спортсменів до Паралімпіади-2026 у Мілані та Кортіні-д’Ампеццо з національною символікою. Офіційний Рим наполягає на перегляді цього рішення.

Відповідну спільну заяву оприлюднили віцепрем’єр і міністр закордонних справ Антоніо Таяні та міністр спорту і молоді Андреа Абоді, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу уряду.

Реклама
Читайте також:

Позиція уряду Італії

У документі зазначено, що йдеться про шістьох спортсменів з Росії та чотирьох з Білорусі, яким дозволено виступати з використанням державних емблем і гімну.

Італійський уряд назвав таке рішення несумісним із принципами олімпійського та паралімпійського руху в умовах триваючої агресії проти України.

Окремо в уряді підкреслили, що Італія разом із ще 33 державами та Європейською комісією раніше висловлювала незгоду з повним поновленням членства паралімпійських комітетів Росії та Білорусі, ухваленим 27 вересня Генеральною асамблеєю МПК. Рим також підтвердив солідарність і безумовну підтримку України.

У заяві наголошується, що участь спортсменів з цих країн можлива лише в нейтральному статусі.

Нагадаємо, колишній чемпіон світу Тайсон Ф'юрі зробив заяву щодо бою проти Олександра Усика.

Норвежський гірськолижник Атле Лі Макграт, який був фаворитом Олімпіади, під час чоловічого слалому упав й потім несподівано зняв лижі та пішов полежати у лісі.

санкції проти Росії Італія Паралімпійські ігри Росія російські спортсмени
Давід Арустамян - Редактор
Автор:
Давід Арустамян
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації