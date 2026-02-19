Італія проти допуску РФ на Паралімпіаду-2026

Російська паралімпійська збірна. Фото: росЗМІ

Уряд Італії офіційно заявив про незгоду з рішенням Міжнародного паралімпійського комітету допустити російських і білоруських спортсменів до Паралімпіади-2026 у Мілані та Кортіні-д’Ампеццо з національною символікою. Офіційний Рим наполягає на перегляді цього рішення.

Відповідну спільну заяву оприлюднили віцепрем’єр і міністр закордонних справ Антоніо Таяні та міністр спорту і молоді Андреа Абоді, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу уряду.

Позиція уряду Італії

У документі зазначено, що йдеться про шістьох спортсменів з Росії та чотирьох з Білорусі, яким дозволено виступати з використанням державних емблем і гімну.

Італійський уряд назвав таке рішення несумісним із принципами олімпійського та паралімпійського руху в умовах триваючої агресії проти України.

Окремо в уряді підкреслили, що Італія разом із ще 33 державами та Європейською комісією раніше висловлювала незгоду з повним поновленням членства паралімпійських комітетів Росії та Білорусі, ухваленим 27 вересня Генеральною асамблеєю МПК. Рим також підтвердив солідарність і безумовну підтримку України.

У заяві наголошується, що участь спортсменів з цих країн можлива лише в нейтральному статусі.

