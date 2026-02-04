Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Олімпіада Росіянам на Паралімпіаді-2026 дозволили національну символіку

Росіянам на Паралімпіаді-2026 дозволили національну символіку

Ua ru
Дата публікації: 4 лютого 2026 10:04
Російським паралімпійцям дозволили національну символіку
Президент МОК Кірсті Ковентрі. Фото: Reuters/Alkis Konstantinidis

Російські спортсмени, які візьмуть участь у Паралімпійських іграх 2026 року в Італії, зможуть виступати в екіпіруванні з написом "Росія" та державним гербом.

Таке рішення погодив Міжнародний паралімпійський комітет, повідомив президент Паралімпійського комітету Росії Павло Рожков.

Реклама
Читайте також:

До 13 лютого ПКР планує подати заявки на отримання двосторонніх запрошень для участі в найближчій Паралімпіаді. Після цього буде завершено роботу з формування остаточного складу делегації на Ігри в Італії.

Символ Паралимпиады-2026
Символ Паралімпіади-2026. Фото: Reuters/Claudia Greco

Що відомо про затверджене екіпірування

Узгоджене екіпірування загального призначення виконано в червоно-білих кольорах із золотими елементами й містить національну атрибутику, включно з гербом та написом "Росія". Також затверджено спеціалізовану форму з усіх видів спорту, яку використовуватимуть безпосередньо на змаганнях.

Наразі ПКР спільно з виробником працює над тим, щоб екіпірувати збірну у встановлені терміни. Паралімпійські ігри 2026 року відбудуться з 6 по 15 березня в Італії.

Раніше про необхідність повернення росіян у світовий спорт заявила президент МОК Кірсті Ковентрі. За день до цього президент ФІФА Джанні Інфантіно висловився на користь скасування заборони російським футбольним командам брати участь у міжнародних турнірах.

Нагадаємо, Влада Седан опинилася в курйозній ситуації через трансфер Олександра Зінченка в "Аякс".

Знаменитий боксер Джервонта Девіс опинився в розшуку лише через декілька днів після виходу на свободу.

Італія спорт Паралімпійські ігри російські спортсмени Керсті Ковентрі
Ярослав Білий - Редактор
Автор:
Ярослав Білий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації