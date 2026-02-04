Російським паралімпійцям дозволили національну символіку

Президент МОК Кірсті Ковентрі. Фото: Reuters/Alkis Konstantinidis

Російські спортсмени, які візьмуть участь у Паралімпійських іграх 2026 року в Італії, зможуть виступати в екіпіруванні з написом "Росія" та державним гербом.

Таке рішення погодив Міжнародний паралімпійський комітет, повідомив президент Паралімпійського комітету Росії Павло Рожков.

До 13 лютого ПКР планує подати заявки на отримання двосторонніх запрошень для участі в найближчій Паралімпіаді. Після цього буде завершено роботу з формування остаточного складу делегації на Ігри в Італії.

Символ Паралімпіади-2026. Фото: Reuters/Claudia Greco

Що відомо про затверджене екіпірування

Узгоджене екіпірування загального призначення виконано в червоно-білих кольорах із золотими елементами й містить національну атрибутику, включно з гербом та написом "Росія". Також затверджено спеціалізовану форму з усіх видів спорту, яку використовуватимуть безпосередньо на змаганнях.

Наразі ПКР спільно з виробником працює над тим, щоб екіпірувати збірну у встановлені терміни. Паралімпійські ігри 2026 року відбудуться з 6 по 15 березня в Італії.

Раніше про необхідність повернення росіян у світовий спорт заявила президент МОК Кірсті Ковентрі. За день до цього президент ФІФА Джанні Інфантіно висловився на користь скасування заборони російським футбольним командам брати участь у міжнародних турнірах.

