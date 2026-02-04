Видео
Україна
Видео

Россиянам на Паралимпиаде-2026 разрешили национальную символику

Россиянам на Паралимпиаде-2026 разрешили национальную символику

Дата публикации 4 февраля 2026 10:04
Российским паралимпийцам разрешили национальную символику
Президент МОК Кирсти Ковентри. Фото: Reuters/Alkis Konstantinidis

Российские спортсмены, которые примут участие в Паралимпийских играх 2026 в Италии, смогут выступать в экипировке с надписью "Россия" и государственным гербом.

Такое решение согласовал Международный паралимпийский комитет, сообщил президент Паралимпийский комитет России Павел Рожков.

Читайте также:

До 13 февраля ПКР планирует подать заявки на получение двусторонних приглашений для участия в ближайшей Паралимпиаде. После этого будет завершена работа по формированию окончательного состава делегации на Игры в Италии. 

Символ Паралимпиады-2026
Символ Паралимпиады-2026. Фото: Reuters/Claudia Greco

Что известно об утвержденной экипировке

Согласованная экипировка общего назначения выполнена в красно белых цветах с золотыми элементами и содержит национальную атрибутику, включая герб и надпись "Россия". Также утверждена специализированная форма по всем видам спорта, которая будет использоваться непосредственно на соревнованиях.

В настоящее время ПКР совместно с производителем работает над тем, чтобы экипировать сборную в установленные сроки. Паралимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 15 марта в Италии. 

Ранее о необходимости возвращения россиян в мировой спорт заявила президент МОК Кирсти Ковентри. За день до этого президент ФИФА Джанни Инфантино высказался в пользу отмены запрета российским футбольным командам участвовать в международных турнирах.  

Италия спорт Паралимпийские игры российские спортсмены Кирсти Ковентри
Ярослав Белый - Редактор
Автор:
Ярослав Белый
