Зеленський різко відреагував на рішення МПК щодо допуску росіян

Президент України Володимир Зеленський розкритикував рішення Міжнародного паралімпійського комітету дозволити спортсменам з Росії та Білорусі виступати під національними прапорами на зимових Паралімпійських іграх. Глава держави назвав таке рішення "брудним" і "жахливим".

Про це Зеленський заявив в інтерв’ю британському журналісту Пірсу Моргану, передає портал Новини.LIVE.

Зеленський розкритикував рішення Паралімпійського комітету

За словами президента, він дізнався про рішення під час розмови.

"Якщо це правда — це брудне рішення. Абсолютно неповажне, неєвропейське з погляду цінностей Європи. Я вважаю, це жахливе рішення. І це не просто "рішення" — це сигнал. Ми відреагуємо", — сказав Зеленський.

Президент зазначив, що не хоче робити припущень щодо можливих фінансових мотивів, однак наголосив на небезпеці поступових кроків, які створюють ілюзію повернення до "нормальності" під час війни.

Глава держави провів паралель із подіями 2014 року, коли агресія Росії розвивалася крок за кроком — від окупації Криму до повномасштабного вторгнення.

Зеленський підкреслив, що подібний підхід може застосовуватися і в спорті — через поступове зняття обмежень, попри триваючу війну проти України.

