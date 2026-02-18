Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Олімпіада У МЗС висловились про участь росіянки в марші України на відкритті ОІ-2026

У МЗС висловились про участь росіянки в марші України на відкритті ОІ-2026

Ua ru
Дата публікації: 18 лютого 2026 21:35
Тихий засудив рішення МОК на відкритті ОІ, коли українців вивела росіянка
Вихід збірної України на церемонії відкриття. Фото: Reuters

Міністерство закордонних справ України відреагувало на ситуацію під час церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор 2026 року. 6 лютого на "Сан-Сіро" в Мілані табличку з назвою України несла уродженка Росії Анастасія Кучерова.

У відомстві назвали таке рішення неприйнятним. Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на офіційну позицію відомства.

Реклама
Читайте також:

Офіційному Києву рішення не сподобалося

За словами Тихого, сам факт вибору росіянки для представлення України на протокольному елементі церемонії є неприйнятним.

"Факт того, що Міжнародний олімпійський комітет обрав росіянку для того, щоб нести табличку з назвою країни, — огидний. Це виходить за межі будь-якої людської моралі та будь-яких принципів", — наголосив дипломат.

У МЗС натякнули, що в умовах повномасштабної війни Росії проти України подібні рішення міжнародних інституцій потребують окремих пояснень.

Наразі невідомо, чи українська сторона очікує реакції від МОК щодо підстав такого кадрового вибору.

Зазначимо, що Кучерова давно не живе в Росії та виступає проти війни. Жінка розповіла, що співчуває українцям і сама хотіла понести табличку з написом "Україна".

Нагадаємо, Тайсон Ф'юрі зробив гучну заяву про Олександра Усика. Вона припала на підготовку до бою з росіянином.

Норвежський гірськолижник Атле Лі Макграт під час чоловічого слалому несподівано зняв лижі та пішов полежати у лісі.

МЗС росіяни олімпіада зимові види спорту Олімпійські ігри-2026
Давід Арустамян - Редактор
Автор:
Давід Арустамян
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації