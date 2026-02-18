Тихий засудив рішення МОК на відкритті ОІ, коли українців вивела росіянка

Вихід збірної України на церемонії відкриття. Фото: Reuters

Міністерство закордонних справ України відреагувало на ситуацію під час церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор 2026 року. 6 лютого на "Сан-Сіро" в Мілані табличку з назвою України несла уродженка Росії Анастасія Кучерова.

У відомстві назвали таке рішення неприйнятним. Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на офіційну позицію відомства.

Офіційному Києву рішення не сподобалося

За словами Тихого, сам факт вибору росіянки для представлення України на протокольному елементі церемонії є неприйнятним.

"Факт того, що Міжнародний олімпійський комітет обрав росіянку для того, щоб нести табличку з назвою країни, — огидний. Це виходить за межі будь-якої людської моралі та будь-яких принципів", — наголосив дипломат.

У МЗС натякнули, що в умовах повномасштабної війни Росії проти України подібні рішення міжнародних інституцій потребують окремих пояснень.

Наразі невідомо, чи українська сторона очікує реакції від МОК щодо підстав такого кадрового вибору.

Зазначимо, що Кучерова давно не живе в Росії та виступає проти війни. Жінка розповіла, що співчуває українцям і сама хотіла понести табличку з написом "Україна".

