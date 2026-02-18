МИД раскритиковал МОК из-за эпизода с табличкой Украины на ОИ-2026

Выход сборной Украины на церемонии открытия. Фото: Reuters

Украинское МИД выступило с официальной позицией по поводу эпизода на открытии зимних Олимпийских игр-2026, где табличку с названием Украины несла россиянка Анастасия Кучерова. В Киеве считают такой шаг со стороны организаторов недопустимым.

Комментарий озвучил представитель МИД Георгий Тихий, передает портал Новини.LIVE со ссылкой на официальную позицию ведомства.

Официальному Киеву решение не понравилось

По словам Тихого, сам факт выбора россиянки для представления Украины на протокольном элементе церемонии является неприемлемым.

"Факт того, что Международный олимпийский комитет выбрал россиянку для того, чтобы нести табличку с названием страны, — отвратителен. Это выходит за пределы любой человеческой морали и любых принципов", — подчеркнул дипломат.

В МИД намекнули, что в условиях полномасштабной войны России против Украины подобные решения международных институтов требуют отдельных объяснений.

Пока неизвестно, ожидает ли украинская сторона реакции от МОК относительно оснований такого кадрового выбора.

Отметим, что Кучерова давно не живет в России и выступает против войны. Женщина рассказала, что сочувствует украинцам и сама хотела понести табличку с надписью "Украина".

