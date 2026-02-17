Россиянка несла табличку Украины на открытии ОИ-2026

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Associated Press .

На Олимпийских играх в Милане и Кортине разгорелся новый скандал, связанный со сборной Украины. На этот раз выяснилось, что табличку с надписью страны на церемонии открытия Олимпийских игр 2026 несла россиянка.

На церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Милане табличку сборной Украины вынесла уроженка России Анастасия Кучерова, которая является архитектором и уже 14 лет проживает в Италии.

По ее словам, она не посещала Россию с 2018 года. Во время церемонии волонтер была одета в серебристый пуховик с капюшоном и темные очки.

Распределение стран между волонтерами изначально происходило случайным образом. Когда же организаторы поинтересовались предпочтениями волонтеров, Кучерова выбрала именно Украину.

Она отметила, что, идя рядом с украинскими спортсменами, осознавала их право на негативные эмоции в отношении граждан России. В то же время, по ее мнению, даже небольшой личный жест может стать сигналом о том, что не все люди имеют одинаковую позицию.

Также Кучерова рассказала, что украинские спортсмены сразу поняли ее происхождение и обратились к ней на русском языке. Она восприняла это как проявление определенной глубокой связи между двумя народами, которая, по ее убеждению, могла бы сохраняться при отсутствии войны.