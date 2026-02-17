Россиянка несла табличку Украины на открытии ОИ-2026

Россиянке поручили нести табличку Украины во время открытия Олимпиады
На Олимпийских играх в Милане и Кортине разгорелся новый скандал, связанный со сборной Украины. На этот раз выяснилось, что табличку с надписью страны на церемонии открытия Олимпийских игр 2026 несла россиянка.
Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Associated Press.
Почему россиянка вышла со сборной Украины
На церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Милане табличку сборной Украины вынесла уроженка России Анастасия Кучерова, которая является архитектором и уже 14 лет проживает в Италии.
По ее словам, она не посещала Россию с 2018 года. Во время церемонии волонтер была одета в серебристый пуховик с капюшоном и темные очки.
Распределение стран между волонтерами изначально происходило случайным образом. Когда же организаторы поинтересовались предпочтениями волонтеров, Кучерова выбрала именно Украину.
Она отметила, что, идя рядом с украинскими спортсменами, осознавала их право на негативные эмоции в отношении граждан России. В то же время, по ее мнению, даже небольшой личный жест может стать сигналом о том, что не все люди имеют одинаковую позицию.
Также Кучерова рассказала, что украинские спортсмены сразу поняли ее происхождение и обратились к ней на русском языке. Она восприняла это как проявление определенной глубокой связи между двумя народами, которая, по ее убеждению, могла бы сохраняться при отсутствии войны.
Напомним, ранее Япония сенсационно победила в соревнованиях по фигурному катанию.
Также ранее топовая конькобежка Юта Лердам стала самой популярной спортсменкой на Олимпиаде.
Читайте Новини.LIVE!