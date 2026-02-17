Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Олімпіада Росіянці доручили нести табличку України під час відкриття Олімпіади

Росіянці доручили нести табличку України під час відкриття Олімпіади

Ua ru
Дата публікації: 17 лютого 2026 19:42
Росіянка несла табличку України на відкритті ОІ-2026
Україна на церемонії відкриття ОІ. Фото: Reuters

На Олімпійських іграх у Мілані та Кортіні розгорівся новий скандал, пов’язаний зі збірною України. Цього разу з’ясувалося, що табличку з написом країни на церемонії відкриття Олімпійських ігор 2026 несла росіянка.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на Associated Press.

Реклама
Читайте також:
Украина на церемонии открытия ОИ
Україна на церемонії відкриття ОІ. Фото: Reuters

Чому росіянка вийшла зі збірною України

На церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор у Мілані табличку збірної України винесла уродженка Росії Анастасія Кучерова, яка є архітекторкою та вже 14 років проживає в Італії.

За її словами, вона не відвідувала Росію з 2018 року. Під час церемонії волонтерка була одягнена у сріблястий пуховик із капюшоном і темні окуляри.

Розподіл країн між волонтерами спочатку відбувався випадковим чином. Коли ж організатори поцікавилися вподобаннями волонтерів, Кучерова обрала саме Україну.

Вона зазначила, що, йдучи поруч із українськими спортсменами, усвідомлювала їхнє право на негативні емоції щодо громадян Росії. Водночас, на її думку, навіть невеликий особистий жест може стати сигналом про те, що не всі люди мають однакову позицію.

Також Кучерова розповіла, що українські спортсмени одразу зрозуміли її походження та звернулися до неї російською мовою. Вона сприйняла це як прояв певного глибокого зв’язку між двома народами, який, на її переконання, міг би зберігатися за відсутності війни.

Нагадаємо, раніше Японія сенсаційно перемогла у змаганнях з фігурного катання.

Також раніше топова ковзанярка Юта Лердам стала найбільш популярною спортсменкою на Олімпіаді.

росіяни олімпіада зимові види спорту Олімпійські ігри-2026 Церемонія відкриття Олімпіади-2026
Давід Арустамян - Редактор
Автор:
Давід Арустамян
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації