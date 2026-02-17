Росіянка несла табличку України на відкритті ОІ-2026

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на Associated Press .

На Олімпійських іграх у Мілані та Кортіні розгорівся новий скандал, пов’язаний зі збірною України. Цього разу з’ясувалося, що табличку з написом країни на церемонії відкриття Олімпійських ігор 2026 несла росіянка.

На церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор у Мілані табличку збірної України винесла уродженка Росії Анастасія Кучерова, яка є архітекторкою та вже 14 років проживає в Італії.

За її словами, вона не відвідувала Росію з 2018 року. Під час церемонії волонтерка була одягнена у сріблястий пуховик із капюшоном і темні окуляри.

Розподіл країн між волонтерами спочатку відбувався випадковим чином. Коли ж організатори поцікавилися вподобаннями волонтерів, Кучерова обрала саме Україну.

Вона зазначила, що, йдучи поруч із українськими спортсменами, усвідомлювала їхнє право на негативні емоції щодо громадян Росії. Водночас, на її думку, навіть невеликий особистий жест може стати сигналом про те, що не всі люди мають однакову позицію.

Також Кучерова розповіла, що українські спортсмени одразу зрозуміли її походження та звернулися до неї російською мовою. Вона сприйняла це як прояв певного глибокого зв’язку між двома народами, який, на її переконання, міг би зберігатися за відсутності війни.