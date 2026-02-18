Зеленский раскритиковал допуск РФ на Паралимпиаду

Зеленский сравнил решение Паралимпийского комитета с "ползучей оккупацией"
Президент Украины Владимир Зеленский резко высказался о решении Международного паралимпийского комитета допустить российских и белорусских спортсменов к зимним Паралимпийским играм под национальными флагами. Он заявил, что воспринимает этот шаг как опасный сигнал.
Об этом Зеленский заявил в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, передает портал Новини.LIVE.
Зеленский раскритиковал решение Паралимпийского комитета
По словам президента, он узнал о решении во время разговора.
"Если это правда — это грязное решение. Абсолютно неуважительное, неевропейское с точки зрения ценностей Европы. Я считаю, это ужасное решение. И это не просто "решение" — это сигнал. Мы отреагируем", — сказал Зеленский.
Президент отметил, что не хочет делать предположений относительно возможных финансовых мотивов, однако отметил опасность постепенных шагов, которые создают иллюзию возвращения к "нормальности" во время войны.
Глава государства провел параллель с событиями 2014 года, когда агрессия России развивалась шаг за шагом — от оккупации Крыма до полномасштабного вторжения.
Зеленский подчеркнул, что подобный подход может применяться и в спорте — через постепенное снятие ограничений, несмотря на продолжающуюся войну против Украины.
