Зеленский раскритиковал допуск РФ на Паралимпиаду

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский резко высказался о решении Международного паралимпийского комитета допустить российских и белорусских спортсменов к зимним Паралимпийским играм под национальными флагами. Он заявил, что воспринимает этот шаг как опасный сигнал.

Об этом Зеленский заявил в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, передает портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Зеленский раскритиковал решение Паралимпийского комитета

По словам президента, он узнал о решении во время разговора.

"Если это правда — это грязное решение. Абсолютно неуважительное, неевропейское с точки зрения ценностей Европы. Я считаю, это ужасное решение. И это не просто "решение" — это сигнал. Мы отреагируем", — сказал Зеленский.

Президент отметил, что не хочет делать предположений относительно возможных финансовых мотивов, однако отметил опасность постепенных шагов, которые создают иллюзию возвращения к "нормальности" во время войны.

Глава государства провел параллель с событиями 2014 года, когда агрессия России развивалась шаг за шагом — от оккупации Крыма до полномасштабного вторжения.

Зеленский подчеркнул, что подобный подход может применяться и в спорте — через постепенное снятие ограничений, несмотря на продолжающуюся войну против Украины.

Напомним, британский боксер Тайсон Фьюри сделал громкое заявление относительно Александра Усика и их нового боя.

Норвежский горнолыжник Атле Ли Макграт после падения на мужском слаломе снял лыжи и пошел лежать в лес.