Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Олимпиада Зеленский сравнил решение Паралимпийского комитета с "ползучей оккупацией"

Зеленский сравнил решение Паралимпийского комитета с "ползучей оккупацией"

Ua ru
Дата публикации 18 февраля 2026 23:08
Зеленский раскритиковал допуск РФ на Паралимпиаду
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский резко высказался о решении Международного паралимпийского комитета допустить российских и белорусских спортсменов к зимним Паралимпийским играм под национальными флагами. Он заявил, что воспринимает этот шаг как опасный сигнал.

Об этом Зеленский заявил в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, передает портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Зеленский раскритиковал решение Паралимпийского комитета

По словам президента, он узнал о решении во время разговора.

"Если это правда — это грязное решение. Абсолютно неуважительное, неевропейское с точки зрения ценностей Европы. Я считаю, это ужасное решение. И это не просто "решение" — это сигнал. Мы отреагируем", — сказал Зеленский.

Президент отметил, что не хочет делать предположений относительно возможных финансовых мотивов, однако отметил опасность постепенных шагов, которые создают иллюзию возвращения к "нормальности" во время войны.

Глава государства провел параллель с событиями 2014 года, когда агрессия России развивалась шаг за шагом — от оккупации Крыма до полномасштабного вторжения.

Зеленский подчеркнул, что подобный подход может применяться и в спорте — через постепенное снятие ограничений, несмотря на продолжающуюся войну против Украины.

Напомним, британский боксер Тайсон Фьюри сделал громкое заявление относительно Александра Усика и их нового боя.

Норвежский горнолыжник Атле Ли Макграт после падения на мужском слаломе снял лыжи и пошел лежать в лес.

Владимир Зеленский санкции против России Паралимпийские игры Россия российские спортсмены
Давид Арустамян - Редактор
Автор:
Давид Арустамян
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации