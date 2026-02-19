МИД Украины обьяснил допуск РФ к Паралимпиаде

Российские паралимпийцы. Фото: росСМИ

Министерство иностранных дел Украины распространило официальное заявление по поводу допуска России и Беларуси к Паралимпийским играм-2026 с использованием национальной символики. Официальный Киев считает это решение несовместимым с принципами паралимпийского движения.

Текст заявления опубликован на официальных ресурсах МИД, сообщает портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Символ Олимпийских игр-2026. Фото: Reuters

МИД отреагировал на допуск россиян с флагами

В документе отмечается, что флаги и гимны государств-агрессоров символизируют режимы, которые ведут войну против Украины. В МИД отметили, что поднятие такой символики на международной арене подрывает доверие к спорту и нивелирует ценности достоинства и справедливости, которые декларирует паралимпийское движение.

МИД напомнило, что уже ввел санкции против российских спортивных функционеров, Паралимпийского комитета России и его руководителя Павла Рожкова. Официальный Киев призвал Международный паралимпийский комитет и оргкомитет Игр пересмотреть решение и запретить использование государственной символики РФ и Беларуси.

В заявлении также указано, что в случае сохранения действующего решения украинские чиновники не будут участвовать в церемонии открытия и официальных мероприятиях Паралимпиады.

"Призываем правительственных представителей стран свободного мира не посещать церемонию открытия и другие мероприятия в рамках Паралимпийских игр, чтобы не нормализовать отбеливание военных преступлений и геноцида своим присутствием, четко выразить свою позицию с осуждением агрессивной войны и тех, кто способствует безнаказанности РФ и Беларуси", — говорится в заявлении.

Напомним, британский супертяжеловес Тайсон Фьюри сделал обличительное заявление в отношении украинца Александра Усика.

Норвежский топовый горнолыжник Атле Ли Макграт после падения понял, что проиграл, и потом сделал невероятную вещь.