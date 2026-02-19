МЗС України опублікувало заяву щодо допуску РФ на Паралімпіаду

МЗС України закликало заборонити символіку РФ на Паралімпіаді
Міністерство закордонних справ України оприлюднило заяву щодо допуску Росії та Білорусі до Паралімпійських ігор-2026 під національними прапорами. У відомстві вважають рішення таким, що суперечить принципам паралімпійського руху.
Текст заяви опубліковано на офіційних ресурсах МЗС, повідомляє портал Новини.LIVE.
МЗС відреагувало на допуск росіян з прапорами
У документі наголошується, що прапори й гімни держав-агресорів символізують режими, які ведуть війну проти України. У МЗС зазначили, що підняття такої символіки на міжнародній арені підриває довіру до спорту та нівелює цінності гідності й справедливості, які декларує паралімпійський рух.
МЗС нагадало, що вже запровадило санкції проти російських спортивних функціонерів, Паралімпійського комітету Росії та його керівника Павла Рожкова. Офіційний Київ закликав Міжнародний паралімпійський комітет і оргкомітет Ігор переглянути рішення та заборонити використання державної символіки РФ і Білорусі.
У заяві також зазначено, що в разі збереження чинного рішення українські посадовці не братимуть участі в церемонії відкриття та офіційних заходах Паралімпіади.
"Закликаємо урядових представників країн вільного світу не відвідувати церемонію відкриття та інші заходи у рамках Паралімпійських ігор, аби не нормалізувати відбілювання воєнних злочинів і геноциду своєю присутністю, чітко висловити свою позицію із засудженням агресивної війни та тих, хто сприяє безкарності РФ і Білорусі", — йдеться в заяві.
