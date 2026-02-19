МЗС України опублікувало заяву щодо допуску РФ на Паралімпіаду

Російські паралімпійці. Фото: росЗМІ

Міністерство закордонних справ України оприлюднило заяву щодо допуску Росії та Білорусі до Паралімпійських ігор-2026 під національними прапорами. У відомстві вважають рішення таким, що суперечить принципам паралімпійського руху.

Текст заяви опубліковано на офіційних ресурсах МЗС, повідомляє портал Новини.LIVE.

МЗС відреагувало на допуск росіян з прапорами

У документі наголошується, що прапори й гімни держав-агресорів символізують режими, які ведуть війну проти України. У МЗС зазначили, що підняття такої символіки на міжнародній арені підриває довіру до спорту та нівелює цінності гідності й справедливості, які декларує паралімпійський рух.

МЗС нагадало, що вже запровадило санкції проти російських спортивних функціонерів, Паралімпійського комітету Росії та його керівника Павла Рожкова. Офіційний Київ закликав Міжнародний паралімпійський комітет і оргкомітет Ігор переглянути рішення та заборонити використання державної символіки РФ і Білорусі.

У заяві також зазначено, що в разі збереження чинного рішення українські посадовці не братимуть участі в церемонії відкриття та офіційних заходах Паралімпіади.

"Закликаємо урядових представників країн вільного світу не відвідувати церемонію відкриття та інші заходи у рамках Паралімпійських ігор, аби не нормалізувати відбілювання воєнних злочинів і геноциду своєю присутністю, чітко висловити свою позицію із засудженням агресивної війни та тих, хто сприяє безкарності РФ і Білорусі", — йдеться в заяві.

