Україна
Гераскевич пояснив, як Україна може заблокувати участь РФ у Паралімпіаді

Гераскевич пояснив, як Україна може заблокувати участь РФ у Паралімпіаді

Ua ru
Дата публікації: 19 лютого 2026 08:59
Гераскевич назвав спосіб зупинити допуск РФ до Паралімпіади
Владислав Гераскевич виступає перед журналістами. Фото: Reuters/Alessandro Garofalo

Український скелетоніст Владислав Гераскевич переконаний, що допуск російських та білоруських атлетів до зимової Паралімпіади 2026 року під державними прапорами не повинен лишатися без реакції. За його словами, Україна має важелі, здатні вплинути на цю ситуацію. 

Вони вже довели свою ефективність у недавньому минулому, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на "Трибуну".

Спортсмен нагадав, що на початку повномасштабної війни саме загроза бойкоту з боку інших збірних стала ключовим фактором, що вплинув на недопуск росіян до змагань. Зараз, за словами Владислава Гераскевича, ситуація інша, але тиск може бути системним та юридично вивіреним.

Владислав Гераскевич
Владислав Гераскевич отримує нагороду з рук Володимира Зеленського. Фото: Reuters

Чи може санкційний механізм спрацювати знову

Владислав Гераскевич звернув увагу на розширення санкційного списку указом Володимира Зеленського, куди включили представників спорту держави-агресора. Він наголосив, що подібні рішення здатні мати практичний ефект: уже існують випадки, коли обмеження на в'їзд фактично позбавляли спортсменів можливості брати участь у міжнародних турнірах, незалежно від позиції міжнародних федерацій.

"Бойкот — це опція, яка спрацювала у 2022 році. Я нагадаю, що коли почалося повномасштабне вторгнення, саме в ті дні стартували Паралімпійські ігри, і тоді саме бойкот вирішив долю російських спортсменів, які не були допущені. Наше завдання полягає в тому, щоб вивести внутрішні санкції на міжнародний рівень і заборонити цим спортсменам в'їзд на територію ЄС та інших країн",- заявив Гераскевич.

Нагадаємо, МЗС України вже представило офіційну позицію з приводу допуску російських спортсменів до Паралімпійських Ігор-2026.

Тим часом Італія, де і пройде турнір, вимагає перегляду рішення паралімпійського комітету щодо росіян та білорусів.

спорт Паралімпійські ігри Олімпійські ігри-2026 Скелетон Владислав Гераскевич
Ярослав Білий - Редактор
Автор:
Ярослав Білий
