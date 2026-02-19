У збірній РФ на Паралімпіаду є учасники війни в Україні

Спортсмен Іван Ширяєв воював в Україні. Фото: росЗМІ

Збірна Росії отримала можливість виступити на Паралімпійських іграх 2026 року в Мілані та Кортіні під своїм державним прапором. Шість російських та чотири білоруські спортсмени були допущені до участі через механізм двосторонніх запрошень.

Це підтвердили в Міжнародному паралімпійському комітеті після заяви голови Паралімпійського комітету Росії Павла Рожкова, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Суспільне Спорт".

Йдеться про механізм, який відрізняється від стандартних квот. На відміну від автоматичного відбору за рейтингом, такі запрошення оформляються в індивідуальному порядку та дозволяють обійти частину кваліфікаційних етапів. Саме цим способом російські спортсмени отримали можливість виступити в Італії, незважаючи на складнощі з повноцінним проходженням відбору.

Російські паралімпійці, які воювали в Україні. Колаж: Суспільне Спорт

Що відомо про склад паралімпійської збірної РФ

До списку увійшли представники гірськолижного спорту, лижних перегонів та парасноуборду, серед них триразовий паралімпійський чемпіон Олексій Бугаєв, дворазова чемпіонка світу Варвара Ворончихіна та багаторазовий чемпіон світу Іван Голубков.

Раніше український скелетоніст Владислав Гераскевич звертав увагу на присутність у розширеному складі російських паралімпійських команд колишніх військових, які брали участь у війні проти України.

"У команді паралімпійської збірної Росії присутні колишні військові. Тобто вчора вони вбивали українців в Україні, а завтра продовжуватимуть це робити, поширюючи російську пропаганду на міжнародному рівні. Ми повинні не допустити цього", — заявив Гераскевич.

