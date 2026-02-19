Видео
Україна
Видео

Главная Олимпиада РФ пошлет на Паралиампиаду-2026 бывших военных — известен список

РФ пошлет на Паралиампиаду-2026 бывших военных — известен список

Дата публикации 19 февраля 2026 10:01
РФ заявила на Паралимпиаду воевавших в Украине спортсменов
Спортсмен Иван Ширяев воевал в Украине. Фото: росСМИ

Российская сборная получила право выступить на Паралимпийских играх 2026 года в Милане и Кортине под национальным флагом. Шесть россиян и четыре белоруса допущены к соревнованиям по специальной процедуре двусторонних приглашений.

Это подтвердили в Международном паралимпийском комитете после заявления главы Паралимпийского комитета России Павла Рожкова, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне Спорт".

Речь идет о механизме, который отличается от стандартных квот. В отличие от автоматического отбора по рейтингу, такие приглашения оформляются в индивидуальном порядке и позволяют обойти часть квалификационных этапов. Именно этим способом российские спортсмены получили возможность выступить в Италии, несмотря на сложности с полноценным прохождением отбора. 

Российские паралимпийцы
Российские паралимпийцы, воевавшие в Украине. Коллаж: Суспільне Спорт

Что известно о составе паралимпийской сборной РФ

В список вошли представители горнолыжного спорта, лыжных гонок и парасноуборда, среди них трехкратный паралимпийский чемпион Алексей Бугаев, двукратная чемпионка мира Варвара Ворончихина и многократный чемпион мира Иван Голубков.

Ранее украинский скелетонист Владислав Гераскевич обращал внимание на присутствие в расширенном составе российских паралимпийских команд бывших военных, принимавших участие в войне против Украины.

"В команде паралимпийской сборной России присутствуют бывшие военные. То есть вчера они убивали украинцев в Украине, а завтра будут продолжать это делать, распространяя российскую пропаганду на международном уровне. Мы должны не допустить этого", — заявил Гераскевич. 

спорт война в Украине российские спортсмены Паралимпийские игры Олимпийские игры-2026
Ярослав Белый - Редактор
Автор:
Ярослав Белый
