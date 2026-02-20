Ютта Лэрдам с Джейком Полом ярко завершили ОИ-2026

Ютта Лэрдам. Фото: Reuters

Выступление нидерландской конькобежки Ютты Лэрдам на зимних Олимпийских играх 2026 в Италии завершилось успешно. Она не только выиграла медали, но и громко о себе заявила медийно.

После соревнований спортсменку из Италии забрал ее парень, который является популярным влогером, Джейк Пол, сообщил портал Новини.LIVE.

Лэрдам забрали с Олимпиады на частном самолете

Лэрдам попала на видео Пола, который опубликовал это в своем Instagram.

В подписи к публикации Джейк назвал себя "женихом Ютты Лэрдам", что произошло впервые и вызвало волну обсуждений в соцсетях.

Пара не комментировала, идет ли речь о помолвке официально, однако ранее они не скрывали своих отношений и неоднократно появлялись вместе на публичных мероприятиях, но о свадьбе речь не шла.

Лэрдам является одной из лидеров мирового конькобежного спорта, но ее также считают одной из самых красивых женщин в спорте.

В Милане она выиграла золото на дистанции 1000 метров и получила серебро в заезде на 500 метров.

