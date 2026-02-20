Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Олімпіада Найкрасивішу чемпіонку ОІ-2026 забрав з Італії приватний літак

Найкрасивішу чемпіонку ОІ-2026 забрав з Італії приватний літак

Ua ru
Дата публікації: 20 лютого 2026 00:15
Джейк Пол урочисто забрав Ютту Лердам після Олімпіади-2026
Ютта Лердам. Фото: Reuters

Нідерландська ковзанярка Ютта Лердам завершила виступи на зимових Олімпійських іграх-2026 в Італії з двома нагородами. Вона має в своєму доробку золоту та срібну медалі.

Після змагань спортсменку з Італії забрав її хопець, який є популярним влогером, Джейк Пол, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Лердам забрали з Олімпіади на приватному літаку

Лердам потрапила на відео Пола, який опублікував це у своєму Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У підписі до публікації Джейк назвав себе "нареченим Ютти Лердам", що сталося вперше та викликало хвилю обговорень у соцмережах.

Пара не коментувала, чи йдеться про заручини офіційно, однак раніше вони не приховували своїх стосунків і неодноразово з’являлися разом на публічних заходах, але про весілля мова не йшла.

Лердам є однією з лідерок світового ковзанярського спорту, але її також вважають однією з найгарніших жінок в спорті.

В Мілані вона виграла золото на дистанції 1000 метрів і здобула срібло у заїзді на 500 метрів.

Нагадаємо, кілька російських паралімпійців потрапили на головний турнір чотириліття в Італію після участі у війні в України.

Зірка українського скелетону Владислав Гераскевич розповів про можливе завершення виступів.

Джейк Пол олімпіада Ютта Лердам зимові види спорту Олімпійські ігри-2026
Давід Арустамян - Редактор
Автор:
Давід Арустамян
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації