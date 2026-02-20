Джейк Пол урочисто забрав Ютту Лердам після Олімпіади-2026

Найкрасивішу чемпіонку ОІ-2026 забрав з Італії приватний літак
Нідерландська ковзанярка Ютта Лердам завершила виступи на зимових Олімпійських іграх-2026 в Італії з двома нагородами. Вона має в своєму доробку золоту та срібну медалі.
Після змагань спортсменку з Італії забрав її хопець, який є популярним влогером, Джейк Пол, повідомив портал Новини.LIVE.
Лердам забрали з Олімпіади на приватному літаку
Лердам потрапила на відео Пола, який опублікував це у своєму Instagram.
У підписі до публікації Джейк назвав себе "нареченим Ютти Лердам", що сталося вперше та викликало хвилю обговорень у соцмережах.
Пара не коментувала, чи йдеться про заручини офіційно, однак раніше вони не приховували своїх стосунків і неодноразово з’являлися разом на публічних заходах, але про весілля мова не йшла.
Лердам є однією з лідерок світового ковзанярського спорту, але її також вважають однією з найгарніших жінок в спорті.
В Мілані вона виграла золото на дистанції 1000 метрів і здобула срібло у заїзді на 500 метрів.
