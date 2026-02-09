Леердам здобула золото ОІ-2026, Джейк Пол не стримав емоцій

Ютта Леердам та Джейк Пол. Фото: instagram.com/jakepaul

Нідерландська ковзанярка Ютта Леердам, яка є дівчиною Джейка Пола, виступила на Олімпійських іграх у ковзанярському спорті. Вона стартувала на дистанції 1000 метрів.

За підсумками свого заїзду Леердам виборола золоту медаль, повідомляє портал Новини.LIVE.

Ютта Леердам. Фото: Reuters

Джейк Пол плакав після перемоги

У фіналі дисципліни нідерландська спортсменка здобула золоту медаль, показавши результат 1:12.31 хвилини. Цей час став новим олімпійським рекордом, а сама Ютта фінішувала з відчутною перевагою над суперницями.

Срібну нагороду також здобула представниця Нідерландів — Фемке Кок. Її результат дозволив країні оформити подвійний подіум у цій дисципліні.

Бронзову медаль виборола японська ковзанярка Міхо Такагі.

Джейк Пол увесь час перебував на трибунах і після фінішу коханої розплакався. Згодом він підняв Ютту на руки, святкуючи її перемогу.

