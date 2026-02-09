Леердам добыла золото ОИ-2026, Джейк Пол не сдержал эмоций

Джейк Пол заплакал, когда его возлюбленная выиграла золото ОИ-2026 — видео
Нидерландская конькобежка Ютта Леердам, которая является девушкой Джейка Пола, выступила на Олимпийских играх в конькобежном спорте. Она стартовала на дистанции 1000 метров.
По итогам своего заезда Леердам завоевала золотую медаль, сообщает портал Новини.LIVE.
Джейк Пол плакал после победы
В финале дисциплины нидерландская спортсменка завоевала золотую медаль, показав результат 1:12.31 минуты. Это время стало новым олимпийским рекордом, а сама Ютта финишировала с ощутимым преимуществом над соперницами.
Серебряную награду также завоевала представительница Нидерландов — Фемке Кок. Ее результат позволил стране оформить двойной подиум в этой дисциплине.
Бронзовую медаль завоевала японская конькобежка Михо Такаги.
Джейк Пол все время находился на трибунах и после финиша любимой расплакался. Впоследствии он поднял Ютту на руки, празднуя ее победу.
