Леердам добыла золото ОИ-2026, Джейк Пол не сдержал эмоций

Ютта Леердам и Джейк Пол. Фото: instagram.com/jakepaul

Нидерландская конькобежка Ютта Леердам, которая является девушкой Джейка Пола, выступила на Олимпийских играх в конькобежном спорте. Она стартовала на дистанции 1000 метров.

По итогам своего заезда Леердам завоевала золотую медаль, сообщает портал Новини.LIVE.

Ютта Леердам. Фото: Reuters

Джейк Пол плакал после победы

В финале дисциплины нидерландская спортсменка завоевала золотую медаль, показав результат 1:12.31 минуты. Это время стало новым олимпийским рекордом, а сама Ютта финишировала с ощутимым преимуществом над соперницами.

Серебряную награду также завоевала представительница Нидерландов — Фемке Кок. Ее результат позволил стране оформить двойной подиум в этой дисциплине.

Бронзовую медаль завоевала японская конькобежка Михо Такаги.

Джейк Пол все время находился на трибунах и после финиша любимой расплакался. Впоследствии он поднял Ютту на руки, празднуя ее победу.

