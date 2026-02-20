Программа Украины на 20 февраля на Олимпиаде

День 14 — в каких видах спорта выступят украинцы на Олимпийских играх
Сборная Украины 20 февраля примет участие в соревнованиях по фристайлу и биатлону на Олимпиаде-2026. В программе — мужская лыжная акробатика и масс-старт.
Последний шанс биатлонистов
В программе дня у украинцев — квалификация и возможный финал во фристайле, а также мужской масстарт.
В 11:25 начнется квалификация по лыжной акробатике среди мужчин. Украину будут представлять Дмитрий Котовский, Александр Окипнюк, Ян Гаврюк и Максим Кузнецов. В случае прохождения отбора они же будут стартовать в финале, который запланирован на 14:25.
Котовский является призером чемпионата мира и стабильно входит в число лидеров команды, тогда как Окипнюк уже имеет опыт выступлений в финалах крупных турниров. Для Гаврюка и Кузнецова это шанс закрепиться на олимпийском уровне.
В 15:15 состоится мужской масстарт в биатлоне. В гонке выступят Дмитрий Пидручный и Виталий Мандзин. Для Украины это последний старт в биатлонной программе Игр-2026.
