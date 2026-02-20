Видео
Україна
Главная Олимпиада День 14 — в каких видах спорта выступят украинцы на Олимпийских играх

День 14 — в каких видах спорта выступят украинцы на Олимпийских играх

Ua ru
Дата публикации 20 февраля 2026 09:02
Программа Украины на 20 февраля на Олимпиаде
Виталий Мандзын. Фото: biathlon.com.ua

Сборная Украины 20 февраля примет участие в соревнованиях по фристайлу и биатлону на Олимпиаде-2026. В программе — мужская лыжная акробатика и масс-старт.

О расписании сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:
Дмитрий Котовский
Дмитрий Котовский. Фото: Reuters

Последний шанс биатлонистов

В программе дня у украинцев — квалификация и возможный финал во фристайле, а также мужской масстарт.

В 11:25 начнется квалификация по лыжной акробатике среди мужчин. Украину будут представлять Дмитрий Котовский, Александр Окипнюк, Ян Гаврюк и Максим Кузнецов. В случае прохождения отбора они же будут стартовать в финале, который запланирован на 14:25.

Котовский является призером чемпионата мира и стабильно входит в число лидеров команды, тогда как Окипнюк уже имеет опыт выступлений в финалах крупных турниров. Для Гаврюка и Кузнецова это шанс закрепиться на олимпийском уровне.

В 15:15 состоится мужской масстарт в биатлоне. В гонке выступят Дмитрий Пидручный и Виталий Мандзин. Для Украины это последний старт в биатлонной программе Игр-2026.

Напомним, в результате обстрела пострадала очередная спортивная арена.

Также на Олимпиаде охрана отобрала у ребенка флаг Евросоюза, тогда как с российские флаги замечают на многих событиях.

Биатлон олимпиада Фристайл зимние виды спорта Олимпийские игры-2026
Давид Арустамян - Редактор
Автор:
Давид Арустамян
