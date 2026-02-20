Розклад стартів українців на 20 лютого — ОІ-2026

На Олімпійських іграх у Мілані та Кортіні 20 лютого стартує 14-й змагальний день . У його програмі заплановані виступи українців.

Останній шанс біатлоністів

У програмі дня у українців — кваліфікація і можливий фінал у фристайлі, а також чоловічий масстарт.

О 11:25 розпочнеться кваліфікація з лижної акробатики серед чоловіків. Україну представлятимуть Дмитро Котовський, Олександр Окіпнюк, Ян Гаврюк та Максим Кузнєцов. У разі проходження відбору вони ж стартуватимуть у фіналі, який запланований на 14:25.

Котовський є призером чемпіонату світу та стабільно входить до числа лідерів команди, тоді як Окіпнюк уже має досвід виступів у фіналах великих турнірів. Для Гаврюка і Кузнєцова це шанс закріпитися на олімпійському рівні.

О 15:15 відбудеться чоловічий масстарт у біатлоні. У гонці виступлять Дмитро Підручний та Віталій Мандзин. Для України це останній старт у біатлонній програмі Ігор-2026.