Україна
День 14 — яких видах спорту виступлять українці на Олімпійських іграх

День 14 — яких видах спорту виступлять українці на Олімпійських іграх

Ua ru
Дата публікації: 20 лютого 2026 09:02
Розклад стартів українців на 20 лютого — ОІ-2026
Віталій Мандзин. Фото: biathlon.com.ua

На Олімпійських іграх у Мілані та Кортіні 20 лютого стартує 14-й змагальний день. У його програмі заплановані виступи українців.

Представники синьо-жовтої команди виступлять у двох дисциплінах, повідомив портал Новини.LIVE.

Дмитрий Котовский
Дмитро Котовський. Фото: Reuters

Останній шанс біатлоністів

У програмі дня у українців — кваліфікація і можливий фінал у фристайлі, а також чоловічий масстарт.

О 11:25 розпочнеться кваліфікація з лижної акробатики серед чоловіків. Україну представлятимуть Дмитро Котовський, Олександр Окіпнюк, Ян Гаврюк та Максим Кузнєцов. У разі проходження відбору вони ж стартуватимуть у фіналі, який запланований на 14:25.

Котовський є призером чемпіонату світу та стабільно входить до числа лідерів команди, тоді як Окіпнюк уже має досвід виступів у фіналах великих турнірів. Для Гаврюка і Кузнєцова це шанс закріпитися на олімпійському рівні.

О 15:15 відбудеться чоловічий масстарт у біатлоні. У гонці виступлять Дмитро Підручний та Віталій Мандзин. Для України це останній старт у біатлонній програмі Ігор-2026.

Нагадаємо, в результаті обстрілу постраждала чергова спортивна арена.

Також на Олімпіаді охорона відібрала у дитини прапор Євросоюзу, тоді як з російські прапори помічають на багатьох подіях. 

Біатлон олімпіада Фристайл зимові види спорту Олімпійські ігри-2026
Давід Арустамян - Редактор
Автор:
Давід Арустамян
