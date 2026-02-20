Відео
Україна
Чемпіон Абраменка повернувся на Олімпіаду як тренер

Чемпіон Абраменка повернувся на Олімпіаду як тренер

Дата публікації: 20 лютого 2026 11:51
Абраменко увійшов до тренерського штабу олімпійській збірній України
Олександр Абраменко із золотою медаллю. Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

Олімпійський чемпіон Пхьончхана Олександр Абраменко прибув на зимові Ігри 2026 року в Мілані вже у ролі тренера, а не учасника змагань. Найуспішніший українець в історії зимових Олімпіад завершив спортивну кар’єру у 2024 році.

Відомий спортсмен залишився в лижній акробатиці та увійшов до тренерського штабу збірної, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на "Суспільне Спорт".

Для Олександра Абраменка ця Олімпіада стала шостою в кар'єрі, але першою в новому статусі. Двадцять років тому він дебютував на Іграх у Турині як спортсмен, а тепер спостерігає за стартами з іншого боку схилу, допомагаючи готуватися молодим атлетам.

Ольга Харлан
Олімпійські легенди Ольга Харлан та Олександр Абраменко. Фото: Ovsyannikova Yulia/ Ukrinform/Future Publishing via Getty Images

Нова відповідальність Абраменка

Переживання тренера відрізняються від відчуттів спортсмена, заявив чемпіон. Результат тепер залежить не від власних стрибків, а від підопічних, багато з яких дебютують на олімпійському рівні. Українська команда виступає практично в оновленому складі, а максимальна квота в лижній акробатиці стала можливою багато в чому завдяки успіху самого Абраменка на Іграх 2018 року.

"Коли ми тільки приїхали і піднялися на схил, я побачив олімпійські кільця, і емоції накрили. Ти вже не в центрі уваги, а стоїш трохи осторонь і робиш можливим виступ інших. Якщо згадати моє інтерв'ю після Ігор 2018 року, я говорив, що за мною прірва, але "золото" тоді дало поштовх розвитку і можливостям для команди", — зазначив Абраменко.

Нагадаємо, чемпіонка Італії Ютта Лердам несподівано покинула Ігри-2026, щоб провести час із Джейком Полом.

У жіночому одиночному фігурному катанні сталася сенсація, "золото" взяла спортсменка, яка їхала на Олімпіаду "заради задоволення".

Ваша пробна версія Premium закінчилася

спорт Олександр Абраменко Олімпійська збірна України Олімпійські ігри-2026 лижна акробатика
Ярослав Білий - Редактор
Автор:
Ярослав Білий
