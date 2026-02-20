У жіночому фігурному катанні на ОІ-2026 одразу два історичні досягнення

Виступ Аліси Лю. Фото: Reuters/Fabrizio Bensch

Американська фігуристка Аліса Лю здобула золоту медаль Олімпійських ігор 2026 року в жіночому одиночному катанні. Після виконання короткої програми вона перебувала на третій сходинці турнірної таблиці.

Впевнений виступ у довільній дозволив Алісі вийти на перше місце в підсумковому протоколі, повідомляє портал Новини.LIVE.

Аліса Лю із золотою медаллю. Фото: Reuters/Fabrizio Bensch

У вирішальному прокаті Лю отримала 150,20 бала та зуміла випередити найближчу суперницю на 1,89 бала. "Срібло" на Олімпіаді-2026 дісталося японці Каорі Сакамото, а "бронза" опинилася у ще однієї представниці Японії Амі Накаї, яка після короткої програми йшла лідером, але в довільній поступилася конкуренткам.

Каорі Сакамото (зліва), Аліса Лію та Амі Накаї. Фото: Reuters/Claudia Greco

Історичний подіум на ОІ-2026

Для Японії цей результат став знаковим. Уперше в історії відразу дві японські фігуристки піднялися на олімпійський подіум у жіночому одиночному катанні. Для збірної США перемога Аліси Лю стала першою з 2002 року в цій дисципліні, що додало успіху особливого значення.

Падіння Аделії Петросян. Фото: Reuters/Claudia Greco

Окремо обговорюється виступ російської фігуристки Аделії Петросян, яка не змогла включитися в боротьбу за медалі. Після помилок та падіння в довільній програмі Петросян залишилася за межами призової трійки, і її результат став одним із найпомітніших розчарувань турніру.

