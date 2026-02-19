Snoop Dogg із задоволенням позував із російською зіркою на Олімпіаді-2026

Російська фігуристка впала в обійми Снуп Догга на Олімпіаді-2026
Російська фігуристка Єлизавета Туктамишева оприлюднила ефектні світлини з неочікуваної зустрічі під час зимових Олімпійських ігор у Мілані. Чемпіонка світу та Європи виклала фото й відео разом з американським репером Снуп Доггом.
Музикант перебуває на Іграх-2026 у незвичному для себе амплуа, повідомляє портал Новини.LIVE.
Єлизавета Туктамишева зізналася, що була приголомшена зустріччю і не приховувала емоцій. Репер позував із нею на трибуні, а сама спортсменка підписала публікацію коротко й емоційно: "Я в шоці". Колишня фігуристка зізналася, що для неї це була незвична, але незабутня подія.
Хто такий Снуп Догг і навіщо він на Олімпіаді
Музикант присутній на Іграх в Італії як почесний тренер збірної США, а також працює експертом на телеканалі NBC. Він бере активну участь у висвітленні змагань, спілкується зі спортсменами і присутній на спортивних майданчиках.
Поява Снупа на трибунах та в ефірі привертає додаткову увагу до спортивних подій. Це вже не перша Олімпіада в кар'єрі популярного репера.
Хто така Єлизавета Туктамишева
Російська фігуристка, яка завершила кар'єру торік, приїхала до Італії у статусі глядача. Вона є багаторазовою чемпіонкою світу та Європи, однією з найтитулованіших спортсменок РФ.
