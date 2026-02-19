Відео
Російська фігуристка впала в обійми Снуп Догга на Олімпіаді-2026

Російська фігуристка впала в обійми Снуп Догга на Олімпіаді-2026

Ua ru
Дата публікації: 19 лютого 2026 19:50
Snoop Dogg із задоволенням позував із російською зіркою на Олімпіаді-2026
Снуп Догг під час Олімпійських Ігор. Фото: Reuters/Piroschka Van De Wouw

Російська фігуристка Єлизавета Туктамишева оприлюднила ефектні світлини з неочікуваної зустрічі під час зимових Олімпійських ігор у Мілані. Чемпіонка світу та Європи виклала фото й відео разом з американським репером Снуп Доггом.

Музикант перебуває на Іграх-2026 у незвичному для себе амплуа, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Єлизавета Туктамишева зізналася, що була приголомшена зустріччю і не приховувала емоцій. Репер позував із нею на трибуні, а сама спортсменка підписала публікацію коротко й емоційно: "Я в шоці". Колишня фігуристка зізналася, що для неї це була незвична, але незабутня подія.

Елизавета Туктамышева и Снуп Догг
Єлизавета Туктамишева та Снуп Догг. Фото: росЗМІ

Хто такий Снуп Догг і навіщо він на Олімпіаді

Музикант присутній на Іграх в Італії як почесний тренер збірної США, а також працює експертом на телеканалі NBC. Він бере активну участь у висвітленні змагань, спілкується зі спортсменами і присутній на спортивних майданчиках.

Поява Снупа на трибунах та в ефірі привертає додаткову увагу до спортивних подій. Це вже не перша Олімпіада в кар'єрі популярного репера.

Хто така Єлизавета Туктамишева

Російська фігуристка, яка завершила кар'єру торік, приїхала до Італії у статусі глядача. Вона є багаторазовою чемпіонкою світу та Європи, однією з найтитулованіших спортсменок РФ.

Нагадаємо, одразу кілька російських спортсменів, які заявлені на Паралімпіаду-2026, брали участь у бойових діях в Україні.

Лідер американського "Інтер Маямі" Ліонель Мессі може повернутися в "Барселону" після виборів президента клубу.

Італія спорт шоу-бізнес Фігурне катання російські спортсмени Олімпійські ігри-2026
Ярослав Білий - Редактор
Автор:
Ярослав Білий
